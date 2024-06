Sito Alonso: "La eliminatoria no ha terminado"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, advirtió tras perder el segundo partido de la final de la Liga Endesa de que "la eliminatoria no ha acabado", ya que "solo" van perdiendo 2-0 y la serie se traslada ahora a la capital del Segura, donde pidió a sus jugadores un esfuerzo extra para jugar con la máxima intensidad y poder así seguir con vida.

"El siguiente objetivo es ganar el miércoles y seguir incomodando al Real Madrid como estamos haciendo. No lo queríamos de esta manera, pero ahora tenemos que jugar en Murcia", recordó el técnico en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo por 79-63.

Me alegro mucho de la semidespedida que le han hecho a @rudy5fernandez y entiendo que no crean que seamos capaces de ganar dos partidos en murcia. Pero si, lo

Imposible lo hemos hecho ya y WE ARE NOT DONE YET! pic.twitter.com/WVw8FMODEM