Sánchez Martínez pide "no convertir aciertos en errores"

El árbitro lorquino José María Sánchez Martínez, que pitará el sábado en Sevilla la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y Osasuna, solicitó este viernes a la opinión pública "no convertir aciertos arbitrales en errores" y aseguró que en el colectivo hay "autocrítica" y que son "los primeros en reconocerlos" cuando los cometen.



El murciano de Lorca, que el próximo octubre cumplirá 40 años, ofreció una conferencia de prensa en el escenario del partido, el estadio de La Cartuja, junto a Santiago Jaime Latre, que es colegiado específico de VAR y el que llevará este cometido en la final de este sábado.



Sánchez Martínez solicitó "compresión" y también "pedagogía" para que el arbitraje vaya por un buen sendero, porque lo que pasa ahora "no es justo para el mundo del fútbol".



"Empecé en el arbitraje con 17 años en el fútbol base, he pasado por todas las categorías y los que ahora estamos en Primera tenemos la responsabilidad y no podemos tolerar una serie de situaciones. El fútbol, como el arbitraje, es cantera y para que estemos aquí hemos tenido que salir de la cantera. Tenemos un problema y tenemos que dar ejemplo como sociedad", dijo el colegiado sobre los incidentes y agresiones que se suceden con los árbitros en categorías interiores.



También profundizó sobre la polémica de 'las manos' que se ha acrecentado esta temporada, he insistió en la "autocrítica de puertas para adentro" del colectivo y que tienen reuniones "en pos de conseguir el máximo acierto".



"Es importante saber que se pueden hacer las cosas mejor. Desde esta parte se hace una labor didáctica para poner en conocimiento de los jugadores, periodistas, de todo el mundo del fútbol este tema de las manos. Ojalá siempre tuviéramos interpretaciones de ser blancas o negras, pero hay situaciones grises y hay que dar una interpretación, porque hay miles, pero ésto no es una ciencia exacta", relató.



Sánchez Martínez fue preguntado por las publicaciones aparecidas sobre el patrimonio de varios árbitros, entre ellos él, y aseguró que es "lamentable" y que tardó "cinco, diez o quince minuto en resetear, en eliminarlo del disco duro".



"Los árbitros estamos acostumbrados a estas cosas. Podemos aceptar crítica justificada, el día que no esté bien lo aceptaré, pero, como todo en la vida, no se pueden pasar fronteras, límites. No hemos venido del espacio, somo padres y tenemos familia. Hay que tener un cierto tacto y profesionalidad", argumentó.



Sobre el 'Caso Negreira', subrayó que "el proceso está en manos de la justicia" y que lo que se les "requirió a todos los árbitros ya fue aportado. La honorabilidad de los árbitros está por encima de cualquier cosa, se hace el trabajo libremente, con aciertos y errores".



Preguntado por el delantero brasileño del Real Madrid Vinícius, con el que coincidirá el sábado en la final, y su relación con los árbitros, comentó que no quiere particularizar sobre ningún futbolista, pero sí comentó que en España se sacan quizás mas tarjetas rojas que en otros lados porque puede ser "una señal de protección a los jugadores".



"La tarjeta roja es un mecanismo para proteger a un jugador, que es el mayor patrimonio de un club y de los aficionados", dijo.