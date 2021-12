Primer gran fracaso de la temporada de ElPozo Murcia Costa Cálida

Hace sólo unos días plantilla y técnico de ElPozo de Murcia FS decían que no estar en lucha por los títulos en esta temporada sería un fracaso y, a las primeras de cambio ha llegado el primero. El conjunto charcutero ha sido incapaz de superar al líder de Segunda División, el conjunto gallego del Noia que le ha pasado por encima de los de Diego Giustozzi, un técnico que sigue sin sacar lo mejor de una de las mejores plantillas del club en los últimos tiempos y que además no ha logrado que los suyos hayan levantado ningún título en sus años en el banquillo aunque ha llegado a bastantes finales, en los momentos clave este equipo siempre fracasa. Se abre tiempo para la reflexión tras lo ocurrido en tierras gallegas antes de volver a la competición después del paréntesis del próximo fin de semana.

ElPozo Murcia Costa Cálida había comenzado a reencontrarse después de sus triunfos ante el Levante y el Córdoba en la pasada semana y sólo tres días después de la última victoria llega el primer gran batacazo. Las ausencias de jugadores como Taynan, Felipe Valerio o Fernando Aguilera no pueden servir como excusa para justificar la eliminación en un torneo en el que la entidad había puesto, como cada temporada, una gran ilusión.

Hubo que esperar hasta el minuto 13 para encontrar la primera gran oportunidad del Noia, cuando Edu Jabá tiró de espuela para obligar estirarse a Juanjo. Fue el prólogo al recital del jugador de la noche, Chus , quien hizo el 1-0 en el 16. No tardó en ampliar la ventaja Chus, que a falta de segundos para irse a los vestuarios hizo el 2-0. La reacción de ElPozo no se hizo esperar y Rafa Santos, en el 28, redujo distancias en una saque de esquina.

Pero Chus completó su triplete y Altamirano, ex de ElPozo, se sumó a la fiesta. Quiso evitar el desastre el conjunto charcutero, pero no fue capaz de hacerlo. Disgusto gordo para ElPozo.