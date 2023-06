Pito Camacho: "la clave está en ser nosotros, salir al 200% y concentrados al máximo"

El atacante del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol Pito Camacho ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina antes de la sesión de trabajo matinal.

Pito Camacho ha iniciado la comparecencia aclarando que que "ya vimos lo que pasó en el partido de ida. Tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes como salimos en Ibiza y no dejar que nos sorprenda nadie porque nos jugamos mucho".

El almeriense ha analizado a nuestro rival del próximo domingo, el Atlético de Madrid B. "Tienen cosas parecidas pero cada uno juega sus armas. Nos tenemos que dedicar a hacer nuestro juego, ser agresivos. Más que en ellos la clave está en nosotros, ser agresivos en la presión, serios en defensa. A raíz de ahí sacar nuestro fútbol porque tenemos un equipo que sabe hacerlo muy bien y no dejar que hagan su fútbol porque hay jugadores de mucho potencial", explicó el ariete.

Respecto al tema de las lesiones, ha indicado que "ya no tengo ninguna molestia. No he tenido lesiones graves pero me han impedido estar al 100%, ahora me siento muy a gusto y con mucha confianza".

También ha querido hacer un llamamiento a la masa social universitaria. "La afición te hace meter el primer gol. Es importante que estén con nosotros desde el primer momento y hacer que el rival note que está en nuestra casa. Desde aquí le pido a la afición que se deje la garganta e intente llenar el campo".

El equipo realizó muchos cambios en el once de vuelta para el duelo ante la Peña Deportiva. El delantero de Gádor ha explicado que "eso lo tiene que ver el entrenador. Estamos capacitados para jugar todos con todos. Él verá cuando es conveniente utilizar cada estilo de juego y cada jugador. Ahí no entro porque son un cuerpo técnico muy capacitado que desde que vinieron nos dieron muchísima confianza a todos".

"Hay que demostrar las cosas en el campo, en cada jugada, en cada balón"

Para finalizar la comparecencia, el jugador universitario ha querido dejar claro que "no nos vale el empate pero no nos puede poner nerviosos. Creo que debe jugar a nuestro favor, tenemos gente muy experimentada en el equipo y tenemos que saber hacer frente a las adversidades. Las ocasiones las vamos a tener y las aprovecharemos al máximo, no nos queda otra. Todos queremos el objetivo y vamos a ir a por ello".