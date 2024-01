Pedro Acosta afronta su debut en MotoGP "sin presión"

Pedro Acosta, joven piloto de motos que en 2023 se proclamó campeón del mundo de Moto2, afrontará su debut en n categoría reina del motociclismo de velocidad, "con ilusión pero sin presión" y admite que tiene que trabajar mucho en el aspecto físico "para estar al nivel de los demás en ese sentido".

"Va a ser un año de cambios, de cosas nuevas, en el que no tenemos presión, la que yo mismo me impuse años atrás, pues no hay un objetivo definido, pero sí mucha ilusión. Daremos pasos con calma y de forma estable porque las pequeñas diferencias marcan los grandes resultados", comentó el mazarronero de 19 años, doble campeón del mundo de Moto3 y Moto2 en una charla a alumnos de formación profesional de automoción en Murcia.

"Tener los pies en el suelo"

"En mi primer mundial pasé de 0 a 100, de que solo me conocieran mis padres y de ver las carreras en la televisión a que todo el mundo supiera quién soy. Me he dado cuenta de las cosas que me venían bien y de las que no, intentando tener siempre los pies en el suelo", explicó quien dio importancia al colectivo.

"El equipo lo es todo. Yo intento no hablar de mí, sino de nosotros y aunque es un deporte individual, en realidad también es colectivo y el cambio más grande que he vivido es pasar de contar con seis personas en el equipo a que sean 30 las que estén trabajando para un piloto", reconoció.

Acosta, quien antes de sus experiencias mundialistas se proclamó campeón de la copa Red Bull MotoGP Rookies en 2020, es el piloto de motos español más joven de la historia en alzarse con un título universal de velocidad.

En este 2024, como integrante del equipo Gas Gas, muchas miradas están puestas en él, aunque asegure que la presión es para otros: "Pecco Bagnaia fue el que ganó el último mundial y ahí estará también Jorge Martín y todos sabemos quién es Marc Márquez. Espero un mundial de MotoGP en el que la diferencia entre todos los pilotos es pequeña y puedes pasar del primer puesto al decimoquinto. Yo iré con calma y a aprender de esos grandes pilotos, aunque también intentaré hacerles algunas pasadas", manifestó.

Sabe en todo caso que hay aspectos en los que tiene que mejorar pasando por la experiencia que debe ganar en la categoría reina y del físico, es consciente ahora que pilotará una motocicleta más pesada.

"La pretemporada está siendo complicada, porque acabamos el mundial de Moto2 a finales de noviembre y el 28 de enero nos iremos a Malasia para disputar la primera carrera en MotoGP. Estoy haciendo hincapié en el físicom porque por genética siempre fui delgado, un poco canijo, cuando otros pilotos como Martín, Brad Binder y Jack Miller son como una puerta de grandes de cintura hacia arriba y tengo que mejorar en ese aspecto para estar al nivel de los demás y en ese sentido tengo que fortalecer el tren superior", contó quien dijo que le gusta "ser cercano" a los aficionados y "darles lo que quieren".

Con nosotros, el piloto más rápido del mundo en Moto2. ???@37_pedroacosta conoce las instalaciones de UNIVERSAE desde dentro e imparte una masterclass a nuestros alumnos de Electromecánica y Automoción. ??#Changeyourway#MotoGPpic.twitter.com/0KUusjUoN0 — UNIVERSAE (@_Universae) January 9, 2024









Además, aludió a su participación en lascarreras de esprint, que se disputan en la víspera de la carrera de MotoGP,y señaló que"será positivo también por el hecho de estar más tiempo encima de la moto".

El Tiburón de Puerto de Mazarrón, como se le conoce, dijo que "es un orgullo que tanta gente de la Región de Murcia se dedique al mundo del motor y es algo que no solo se ve reflejado en los talleres, sino también en la alta competición".