Pablo Larrea: "Debemos plantearnos cada partido como una final"

Pablo Larrea atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Enrique Roca de Murcia, en la previa del partido de este sábado ante el Atlético Sanluqueño.

Larrea fue preguntado por la preparación del partido de este domingo: “con muchas ganas, sabemos que este fin de semana tenemos otro partido muy importante en el que nos jugamos muchísimo. Se tiene que ver desde el minuto 1 que salgamos allí en el campo rival. Al final es un partido que va a marcar el devenir de lo que queda de temporada, entramos en los 10 partidos finales. Al final ahí es donde se juega todo.”

Cuestionado por el no haber podido recortar puntos al Recreativo de Huelva: “estamos perdiendo oportunidades que nos acercarían más a la parte de arriba. Tenemos que afrontar cada partido que queda de liga como si fuera el último. Tenemos que salir a ganar en cualquier campo, y más aquí en Nueva Condomina. Al final de temporada marcará un poco donde estamos, pero con muchas ganas de que llegue el fin de semana para sacar los 3 puntos.”

Respecto a qué motivo de optimismo tiene de cara a engancharse a los playoffs: “al final es complicado, si nos ponemos a pensar que quedan todavía 10 partidos, que estamos a 7 todavía del puesto de playoff… Creo que cometeríamos un error. Cuanto más a largo pensemos creo que para la cabeza es peor. Creo que tenemos que ir partido a partido, marcarnos cada partido como una final. Si vamos día a día, cada uno sacando el máximo de nosotros, todos comprometidos como estamos en la causa, creo que van a ir mejor que sí nos ponemos objetivos a largo plazo.”

Sobre el partido de este domingo contra el Atlético Sanluqueño: “es un partido totalmente diferente a lo que nos podríamos enfrentar aquí en casa. Estamos trabajando muy bien esta semana para llegar lo mejor preparados posibles. Las dimensiones del campo de allí no son las mismas que las de aquí, el equipo nos propondrá un partido mucho más complicado de lo que podría pasar aquí en la Condomina, pero estamos trabajando muy bien y con muchas ganas.”

El madrileño fue preguntado por los últimos partidos fuera de casa del equipo y su mala dinámica: “nos está costando mucho sacar los 3 puntos fuera de casa, es verdad que los primeros 7 minutos del último partido fuera nos mataron, salimos superdesenchufados y no nos podemos permitir regalar ni un solo minuto. La clave es estar concentrados los 90 minutos que dure el partido, no podemos regalar absolutamente nada porque en esta categoría cualquier equipo te penaliza. Dar el máximo en cada minuto del partido e intentar llevarnos los 3 puntos.”

Sobre la ausencia de Alfaro en la banda: “Evidentemente, la figura del entrenador siempre es importante y si me preguntas prefiero tenerlo en el banquillo. Son situaciones que se dan, que tienes que controlar y evidentemente no marca el resultado, el que el entrenador esté en el banquillo o no, o no debería de marcarlo. Si me dan a elegir prefiero que esté, pero al final es algo que no depende de nosotros.”

El centrocampista fue cuestionado por cómo se ha sentido después de jugar tras la lesión: “está siendo un año a nivel individual muy complicado. Las expectativas que tenía al llegar aquí no se están dando como uno quisiera. Vengo de dos temporadas muy complicadas a nivel individual por el tema de las lesiones y este año no me esperaba que fuera así. Creo que a nivel personal estoy poniendo todo de mi parte para reducir ese déficit que tengo, pero bueno, dentro de lo malo tengo la conciencia tranquila porque todo lo que está de mi mano lo estoy poniendo para llegar lo mejor posible físicamente y reducir esas lesiones. Estoy muy motivado también en el sentido de que espero haya sido la última ya. Siempre cuando salgo de lesión quieres pensar eso. Entiendo también a la gente que está decepcionada en ese sentido conmigo porque se me firmó para mucho más. Yo soy el primero que está decepcionado conmigo mismo. En el sentido que puedo comunicarle a la gente, estoy dando todo de mí para reducir estas lesiones y voy a seguir haciendo todo lo posible por estar aquí. Estoy muy contento de estar aquí, es un club muy grande en el que podría crecer mucho tanto a nivel personal como a nivel de juego. Es un poco la pena que me queda hasta día de hoy y lo que quería trasladar.

"Voy a hacer todo lo posible por seguir aquí"

Preguntado por sus dos compañeros nuevos, Sabit y Svidersky: “estamos encantados con todos los jugadores que han llegado nuevos. Se han adaptado superbién al equipo, han entrado superbién al vestuario. Son gente muy noble que viene con muchísimas ganas de trabajar y nos están dando un plus. Todas las veces que les ha tocado participar lo han hecho bastante bien. Estamos muy contentos de que haya llegado gente con esa hambre y gente con esas ganas.”

Sobre la aportación de Sabit y Svidersky en el centro del campo: “Sabit se está viendo, es un chico que está bien posicionado, defensivamente nos da muchísimo y que nos pone ese físico que carecíamos en esa parte del campo. Y luego Martin para mí es un jugador que personalmente me gusta muchísimo. Con balón es un jugador que toma muy buenas decisiones. Es verdad que es joven y viene de años complicados por el tema de la lesión. Está en ese momento que está volviendo a encontrar, volviendo a encontrar sensaciones y creo que si sigue así al final recogerá sus frutos.”

Por último, contestó por la falta de gol del equipo en los últimos encuentros: “no somos un equipo que avasalla al rival. En los últimos partidos sí es verdad que tenemos ocasiones, que llegamos bien, somos un equipo que defensivamente es muy difícil hacernos gol bajo mi punto de vista, exceptuando el fallo que tuvimos ante el Castilla, pero creo que somos un equipo muy duro en el que nos encontramos bien en bloque medio. Al final somos un equipo que las ocasiones que tenemos debemos materializarlas porque tampoco solemos llegar 10 o 15 veces. También tenemos que mejorar mucho el tema del balón parado. El último fin de semana sacamos más de 10 saques de esquina y en esta categoría eso es determinante. Estamos trabajándolo y esperamos mejorar esa faceta.”

