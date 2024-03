Monje Carriilo está a un paso de su sexto mandato

José Miguel Monje Carrillo ha quedado como candidato único en las elecciones a presidente de la Federación Murciana de Fútbol. La candidatura del actual máximo mandatario ha conseguido el apoyo de la totalidad de los setenta asambleístas que elegirán al próximo presidente, tal como establece el Reglamento Electoral. Monje deberá aportar ahora un aval del quince por ciento de los asambleístas. La asamblea se celebrará el próximo 12 de abril, ya que ahora se abre el correspondiente proceso de presentación de recursos

Mariano Albaladejo, quien se había postulado como candidato, no podrá concurrir a los comicios, dado que el club con el que intentaba obtener la condición de asambleísta no ha sido elegido en su circunscripción. El Santa María de Gracia no ha resultado elegido entre los siete clubes que tenía la circunscripción de Murcia.

Durante la jornada del lunes se celebraron las votaciones para determinar los asambleístas, que son quienes eligen al presidente. Las urnas se abrieron a las doce de la mañana, y se cerraron a las siete de la tarde. Después de emitido el voto presencial, quedó depositado en la urna el voto por correo considerado válido. El escrutinio empezó pasadas las nueve de la noche, y arrojó el resultado de 70 representantes de Monje Carillo por ninguno de Albaladejo. El proceso concluyó en torno a las cuatro de la mañana.

José Miguel Monje continuará en el cargo hasta 2028, cumpliendo veinticuatro años de mandato.









Asambleístas

Ya se conocen los setenta asambleístas provisionales de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia elegidos en las votaciones del 25 de marzo. Se procede a la publicación provisional de los resultados electorales. El próximo 12 de abril la Asamblea General elegirá al presidente de la FFRM.

FÚTBOL

Clubes

Circunscripción 1

E.F. Murcia Promesas

Club E.D. Javalí Viejo La Ñora

El Palmar C.F.

A.D. Vistalegre

E.F. Santa Cruz

Centro de Deportes Esparragal

Club Atlético Cabezo de Torres

Circunscripción 2

Nueva Cartagena

E.F. Santa Ana

Los Belones Club de Fútbol

CD. Ntra. Sra. Soledad Molino Marfagones

Circunscripción 3

Lorca Club Fútbol Base

A.D. Playas de Águilas

Club San Cristóbal de Lorca

Circunscripción 4

Muleño C.F.

Ciudad de Calasparra C.F.

Club Bullas Deportivo

Circunscripción 5

E.F. Torre Pacheco

Roldán Agrupación Deportiva

EFB Pinatar



Circunscripción 6

S.D. Fútbol Base Yecla

Escuela Formativa de Fútbol Jumilla

Club Abarán CF

Circunscripción 7

A.D.M Lorquí

A.D. E.F. de Molina

Cotillas CD

EF Altorreal

Circunscripción 8

Mazarrón F.C.

Alhama C.F.

Alcantarilla FC

Jugadores/as fútbol

D.ª Itziar Béjar García

D.ª Antonia María Moya Giménez

D. Adrián Martínez Sánchez

D. Luis Galindo López

D. Francisco Javier García Serrano

D.ª Andrea Palazón Ros

D. Jesús Hernández Méndez

D. Javier Hernández Javier

D.ª Lorena García Sánchez

D.ª Celia Hernández Lorente

Árbitros/as

D. Alfonso Melgares de Aguilar Fernández

D. Pedro Campoy Candela

D. José Mario Pérez Jurado

D. Alejandro Ojaos Valera

Entrenadores/as

D. Germán Alcázar Giner

D. Alejandro Fernández Martínez

D. Fernando González Martínez

D. David Bascuñana Martínez

D. José Luis Tornero Gómez

D. Mario Martínez Galindo

FÚTBOL SALA

Clubes

Aljucer F.S.

Roldán F.S.

Club de Fútbol Sala Pinatar

Club Futsal Paulo Roberto

Club Fútbol Sala Capuchinos

Club Deportivo El Palmar Fútbol sala

A.D.V. Librilla

C.D. Murcia

Club Blanca FS

CD Puerto

Jimbee Cartagena FS

Club Patrulla Águila San Javier

Jugadores/as

D.ª Maria Teresa Mateo González

D.ª Alba Gandía Gil

D. Álvaro Sánchez Martínez

D.ª Miriam Zamora Ros

Árbitros/as

D. Alejandro Martínez Flores

D.ª Ana Hurtado Cárceles

Entrenadores/as

D. Antonio Emilio Huelbes Ros

D. Adrián Rincón Andúgar