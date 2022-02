Mireia Belmonte: "Mi objetivo es llegar a Paris 2024"

Nuevos retos e ilusiones. Así afronta Mireia Belmonte (Badalona, 1990) otra temporada que llega cargada de desafíos académicos y deportivos. En la parcela universitaria, la campeona olímpica sigue avanzando en sus estudios del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, y en la deportiva ya se encuentra preparando un año en el que agosto volverá a ser el mes más importante, con la disputa en Roma del Campeonato de Europa.

Como cualquier otra estudiante de la Universidad Católica de Murcia, Mireia afrontaba hoy lunes un día importante para seguir su itinerario formativo: “He venido a realizar dos exámenes, uno de Lenguaje Publicitario y otro de Narrativa Audiovisual. Siempre es complicado compaginarlo con los entrenamientos, pero si te esfuerzas un poquito, al final las cosas salen”.

En el ámbito deportivo, la prioridad para la nadadora es reencontrar sensaciones y dejar atrás las lesiones: “El hombro siempre está ahí con un poco de dolor. Son muchos años nadando, muchos kilómetros encima, pero creo que, con una buena preparación y una buena prevención de lesiones, todo puede ir mejor. Este periodo de descanso me ha servido de desconexión mental y física que era la que más necesitaba. El año pasado fue bastante duro en cuanto lesiones y el cuerpo me estaba pidiendo un poco de parón y de descansar".

Al celebrarse los Juegos de Tokio en 2021, los plazos se acortan en este nuevo ciclo olímpico, que será de sólo tres años. Mireia Belmonte reconoce que tiene en mente llegar compitiendo a 2024: “La meta a largo plazo son los Juegos Olímpicos de París, pero ahora mismo no tengo objetivos definidos, ya que empecé a nadar hace unos pocos días y voy mirando el día a día, con las sensaciones que tengo y escuchando al cuerpo. Tenemos el Campeonato de España Universitario del 29 al 30 de abril. Es la competición que estaría más cerca, pero ahora me centro en los entrenamientos”. En verano llegará la cita más importante en Roma: “El Campeonato de Europa es una meta que está marcada, pero todo dependerá de si nado bien el Open de España y después el Mare Nostrum en junio así que agosto está lejos y no pienso en ello todavía”.