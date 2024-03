Mariano García: "Toca levantarse y pensar en otro objetivos"

El murciano Mariano García, que defendía en Glasgow la corona de campeón del mundo de pista cubierta de 800, concluyó quinto una final muy accidentada, en la que recibió muchos golpes, aunque eso "no es excusa", y que se llevó el estadounidense Bryce Hoppel.

"Estoy en grandes campeonatos y en finales, pero tengo una marca discreta, aunque como dicen en mi pueblo hay que acordarse de las medallas y no de los tiempos". Con esa frase, tras correr las semifinales ganando su serie resumió Mariano García lo que quiere que sea su trayectoria profesional.

El atleta de Cuevas de Reyllo, de 26 años, es uno de los estandartes del atletismo español actual. En Glasgow, lo ha demostrado una vez más. En la primera ronda, ganó su serie, en semifinales también se impuso en su carrera y en la final no pudo redondear el campeonato con un triunfo. De hecho, quedó lejos de las medallas, pese a liderar la prueba al inicio.

Mariano García tuvo que hacer frente al nivel de la final, pero también a los continuos golpes que recibió de sus rivales, algo que no achaca a su rendimiento sobre la pista.

"No hay que poner excusas. He hecho la carrera como un novato. Estoy feliz de estar en otra final. Es cierto que un golpe vale, dos, pero me han dado por todos los lados", dijo Mariano, que nada más terminar de competir en Glasgow ya tiene la mente puesta en los siguientes objetivos.

"Hay que seguir con la mente puesta en el siguiente objetivo. Sé que los rivales te estudian mucho, que no hay excusas, pero en esta misma piesta quedé cuarto de Europa en 2019 y ahora soy sexto del mundo, así que a seguir para ir este verano a lo máximo posible", concluyó.

Mariano, pese a entrar sexto y último en línea de meta con un tiempo de 1:48.77, finalmente quedó quinto. El francés Benjamin Robert fue descalificado.

El triunfo fue para el estadounidense Bryce Hoppel con 1:44.92, seguido del sueco Andreas Kramer con 1:45.27, segundo, y del belga Eliot Crestan, tercero con 1:45.32.