Luis, el 'León de Mula', que conquista el desierto

El ciclista murciano Luis León Sánchez, retirado del ciclismo profesonal a final de la pasada temporada, sigue llevando el nombre de Mula y de la Región por el mundo. Tras bajarse del pelotón ha decidido emprender otras aventuras en el mundo del pedal. Su último logro ha sido conquistar la Titan Desert 2024 disputada la pasada semana en Marruecos. El hermano de Pedro León se ha pasado este miércoles por los micrófonos de COPE Murcia para contarnos su experiencia en la que acabó haciéndose con el maillot rojo de campeón y en la que estado acompañado de corredores como Miguel Induráin, "para mi correr junto a mi ídolo ha sido algo espectacular", Pruden Induráin y Óscar Pereiro.





Luisle: "Soy el cachorro de mi casa"

Luisleno se considera todavía "un zorro" del desierto; en tal caso, y de momento, como mucho "un cachorro" en mi casa.

"Ganar la Titan no ha sido fácil por mucho que hablen de superioridad. He pasado momentos difíciles, no se me da bien navegar, pero suplo la falta de técnica en el paso por dunas o zonas de arena con pierna. A veces no da, por eso he pasado días al límite", dijo Luisle en la meta de Maadid, donde llegó después de pasar momentos delicados.

"Casi tengo que pedalear con las orejas, no he corrido en mi vida en el desierto y hay dificultades que desconozco, pero son situaciones que esta disciplina requiere y que tengo que entrenar. Quiero disfrutar de la BTT este año, quizás el que viene, y luego a pensar en otras cosas", comentó.

Las dificultades sobre la bicicleta, el frío de algún día en los campamentos, el paso de dunas y alguna debilidad física quedaron compensadas con el hecho de "compartir una semana con Indurain y Pereiro y representar la causa del ELA de Juan Carlos Unzue", al que deseó toda la suerte en con su proyecto.

"La verdad es que me han cuidado muy bien. El día de la etapa maratón me sentí como un niño pequeño, me cuidaron muy bien y me dieron todo tipo de facilidades, estoy muy agradecido y ese el otro buen recuerdo que me llevo", comentó.

A pesar de un triunfo claro, con victoria en dos etapas, Luisle no admite el título honorífico de "Zorro del desierto".

"¿Zorro del desierto?. No, que va, ni mucho menos, en tal caso soy el último cachorro ó el último mono de mi casa", dijo el muleño tirando de humor.

Después de su experiencia en menos de un año en las Titan de Almería y Arabia Saudí, Luisle cerró el tríptico en Marruecos. Volver el año que viene será otro cantar.

"¿Volver a Marruecos?. No sé si volveré, ahora está todo muy reciente. No ha sido fácil, venir al desierto a pasar frío y mojarte no es lo lógico. Ahora toca descansar y ya veremos. Me gustaría correr alguna prueba formando pareja con Sergio Mantecón", explicó.

Luisle sufrió en la Titan y sufrió en las grandes pruebas de carretera como el Tour de Francia. Carreras diferentes que comparó en meta el 4 veces campeón nacional de crono.

"Son carreras diferentes dentro del ciclismo. En el Tour tienes todas las facilidades para competir, al desierto tienes que venir física y mentalmente mentalizado. En el ciclismo profesional las velocidades son increíbles, en la Titan es diferente, hay gente de nivel y muchos aficionados. Ambas, como experiencias, son diferentes, pero bonitas", dijo.