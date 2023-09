Luis León se baja de la bicicleta

Luis León Sánchez Gil, ciclista muleño de 39 años, dará por finalizada su carrera profesional a finales de esta temporada, tal y como anunció a través de un vídeo de despedida que difundió a través de sus cuentas en redes sociales.

El veterano corredor que cumplirá 40 años el 24 de noviembre y actualmente milita en el Astana de Kazajistán, lleva dos décadas compitiendo al más alto nivel, casi la mitad de su vida, y colgará la bicicleta habiendo ganado cuatro etapas del Tour de Francia, la clasificación general de la París-Niza, el Tour Down Under y por dos veces la Vuelta a la Región de Murcia como resultados más destacados.

Entre sus logros también figuran el título de campeón de España en ruta de 2020 y cuatro entorchados nacionales en la modalidad contrarreloj.

Luisle, quien debutó en el campo profesional en 2004 con el Liberty Seguros tras formarse en el equipo ONCE, pasó por el Caisse d' Epargne, el Rabobank, el Caja Rural, el Bahrain y el Astana, y disputó con España Mundiales, Europeos y Juegos Olímpicos.

"Qué difícil es decir hasta aquí llegué, pero llegó el momento y este será mi último año como ciclista profesional. No es fácil ponerle fin a este bonito juego que empezó cuando sólo tenía cinco años. Quién le diría a ese niño que se cumplirían todos sus sueños, pero todo acaba y creo ha llegado el momento.

El ciclismo me ha dado mucho, más de lo que imaginaba, me ha llevado a conocer lugares increíbles y a viajar por todo el mundo. He conocido gente maravillosa a lo largo de estos años. Estaré eternamente agradecido a todos los equipos donde he estado y a los patrocinadores que estuvieron conmigo.

A mi mujer, Laura, y a mis tres hijos, que han sido la parte fundamental para poder llegar hasta aquí, ellos son la prioridad hasta ahora, han sufrido y se han sacrificado muchísimo más que yo. A mis padres y mis hermanos, que sin ellos esto nunca hubiera tenido un comienzo. Fue una niñez feliz basada en la disciplina, el trabajo y el respeto. A mis vecinos de mi querido pueblo, Mula. He intentado llevar el nombre de mi pueblo por todo el mundo siempre con orgullo, y a mi hermosa Región de Murcia.

"Siempre he representado a mi país, España, y a la Federación Española de Ciclismo con orgullo en las Olimpiadas, Mundiales y Europeos. Y por supuesto nunca podré olvidarme de los aficionados que siempre han estado apoyándome en todas las carreras del mundo. Gracias a todos eternamente y nos vemos pronto", dijo el ciclista en una emotiva carta que leyó con emoción.