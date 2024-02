Los Harlem Globetrotters volverán a Murcia

Amerikaâ??s bekendste basketbalteam komt terug naar Nederland! De basketbalsterren reizen de wereld over met hun spectaculaire dunks en razendsnelle balwisselingen en slaan Nederland niet over. De show biedt uniek familie-entertainment van het hoogste niveau met een flinke dosis humor. De Harlem Globetrotters bestaan inmiddels ruim 90 jaar! Op dinsdag 4 oktober 2022 staan ze in De Maaspoort in Den Bosch.