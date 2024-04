Juanmi Carrión: "No pensamos más allá del Melilla"

Juanmi Carrión, autor del gol del triunfo del pasado domingo en Algeciras, ha sido el encargado de analizar el compromiso en la matinal del domingo frente al Melilla en el Enrique Roca Murcia.

Juanmi fue preguntado por el buen trabajo del equipo estas últimas semanas y un mensaje a la afición. “Estamos concienciados con el objetivo que tenemos en mente, pero tenemos la humildad suficiente para ir pensando partido a partido y solo pensar en el partido del domingo ante el Melilla, que es otro pasito más y es lo que nos incumbe a todos.”

Cuestionado por el calendario que viene en las próximas jornadas: “Viene un calendario complicado, pero nosotros no pensamos más que en partido a partido, lo más importante es lo que viene lo más pronto posible, que es el partido contra el Melilla. Creo que nos equivocamos si estamos pensando un poco más a futuro.”

Sobre el Melilla: “El Melilla está haciendo las cosas bien, son un buen equipo. Es verdad que los resultados no están acompañando pero han tenido una mejora importante y han demostrado en Ibiza que son un equipo que te puede poner las cosas muy complicadas. Es un buen equipo con grandes jugadores.”

También habló de la recuperación de Loren Burón: “De Loren no te puedo decir ahora mismo, sé que está bien, está recuperándose poco a poco. No te puedo decir el tiempo estimado de él. Espero que no sea mucho.”

Para acabar, fue preguntado por la afición del Real Murcia y de la pérdida de esperanza que han sufrido a lo largo de la temporada de entrar a playoff: “Espero que no la hayan perdido. Quiero que sepan que estamos concienciados de que es bonito lo que viene ahora, pero no dejamos de pensar en lo que te he dicho antes. Viene el Melilla, queremos hacerlo bien y ganar todos los partidos posibles. Pero tampoco nos equivoquemos y nos centremos en lo que no sabemos qué va a pasar.”