Jorge García: "Queremos dejar atrás los puestos de peligro"

El atacante Jorge García ha sido el encargado de atender a los medios de comunicación sobre el césped de El Mayayo. Antes de iniciar la sesión, el universitario ha declarado que "en estas últimas semanas nuestro objetivo era encontrar cuanto antes nuestra mejor versión y sumar puntos para alejarnos de los puestos de abajo. De cara a este domingo, todos estamos centrados en seguir en esa línea".

"El equipo ha hecho muy buenos partidos esta temporada, pero hemos fallado a la hora de cerrarlos, hemos dejado escapar puntos y fuera de casa no hemos conseguido ser regulares de forma positiva. Ahora estamos mejor, con un buen juego y recibiendo pocas ocasiones que nos está dando más solidez de cara al tramo final de la temporada", añadió.

Sobre la situación del equipo, Jorge García ha sido autocrítico y ha afirmado que "depende de nosotros cerrar los partidos. No podemos controlar que el rival esté más o menos acertado de cara a gol, pero sí tenemos que mejorar nuestra efectividad. El equipo genera ocasiones, pero no lo estamos consiguiendo materializar para que luego, si recibimos goles, no nos cueste puntos".

En el aspecto personal, el universitario ha declarado que "me encuentro bien ahora jugando, pero me está costando mucho ver gol esta temporada. No lo entiendo, duele porque te vas a casa fastidiado cuando no puedes sumar en ese aspecto, pero solo puedo seguir trabajando y seguir hasta que llegue ese gol para poder ayudar a mis compañeros".

A falta de cuatro jornadas para la conclusión, el UCAM Murcia Club de Fútbol visita este domingo, a partir de las 12h, el campo del Racing Cartagena Mar Menor para disputar el último derbi regional. "Nosotros solo pensamos en nosotros. Queremos hacer un buen papel para conseguir los tres puntos, dejar atrás ya los puestos de abajo y mirar hacía arriba para acabar lo más alto posible en la tabla esta temporada", finalizó Jorge García.