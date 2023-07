Izan Almansa: "Creo que puedo competir contra los mejores de mi generación"

Izan Almansa, campeón del mundo de baloncesto con la selección española sub-19 en Hungría, aseguró que su intención es poder presentarse al Draft de la NBA el año que viene y que cree que puede "competir contra los mejores" de su generación.



"Aún queda mucho. Estoy ilusionado por trabajar este año, ver cómo estoy y presentarme al draft el año que viene. Me veo bien, creo que puedo competir contra los mejores de mi generación. Tengo que seguir trabajando mucho, pero creo que puedo estar ahí", dijo antes de la cena de celebración del campeonato en Madrid.



Sobre el trofeo logrado, señaló: "Siento mucha alegría, estamos muy contentos y muy orgullosos por lo que hemos hecho. Que nos comparen con los que ganaron el título en 1.999 nos hace ilusión. Haber logrado lo mismo que ellos lograron hace tanto tiempo nos motiva a seguir trabajando y a pensar que algún día podemos llegar a ser como ellos".



"Todos teníamos claro cual era el objetivo, que era ganar. No nos importaban los puntos que metiéramos, jugar más o menos. Estábamos todos unidos para el mismo objetivo y eso ha hecho que seamos así", manifestó.



Además habló sobre el hecho de centrar en lo personal mucha atención mediática: "Al principio del campeonato estaba un poco nervioso por las expectativas que había. Pero he sido yo, he hecho el juego que siempre hago, he confiado en el resto de mis compañeros y los entrenadores, y ha salido bien. Estoy muy ilusionado con lo que viene por delante y preparado para todo".

Coleccionista de éxitos y de trofeos MVP con España

El joven ala-pívot murciano Izan Almansa, de 18 años recién cumplidos y 2,07 metros de estatura, consiguió su tercer título de MVP consecutivo en competiciones internacionales con la selección española de baloncesto y sumó el oro en el Mundial sub-19 a la plata con la sub-17 del pasado verano y a otro oro, éste en el Europeo sub-18 que también tuvo lugar en 2022.



Izan Almansa Pérez, que hasta ahora ha militado en la Overtime Elite Academy de Atlanta, conjunto con el que disputó la liga juvenil de Estados Unidos, y que hace unos días firmó contrato para disputar la próxima NBA G League, la liga de desarrollo de la NBA, con el equipo Ignite Nevada Las Vegas, celebró un nuevo éxito siendo, además, clave en la consecución del mismo.



El jugador nacido en la capital del Segura el 7 de junio de 2005 y que es hijo del ex jugador del CB Murcia Steve Horton, fruto de la relación de éste con Cristina Pérez Almansa, anotó 14 puntos, capturó 5 rebotes, recuperó 4 balones y llegó a 18 de valoración en los 41:05 minutos que estuvo en la pista del Fönix Arena de la ciudad húngara de Debrecen y contribuyó a la victoria por 73-69 lograda en la prórroga ante Francia.



En el campeonato Almansa promedió 16,9 puntos, 7,1 rebotes, 1,6 asistencias y 1,7 recuperaciones para 16,9 de valoración en 26 minutos por encuentro.



Esos números y su tremenda influencia en el equipo le valieron el título de mejor jugador, un trofeo MVP que le entregó el alemán Dirk Nowitzki, una leyenda del baloncesto internacional.



Sin duda que Almansa se ganó unos merecidos días de vacaciones en Puerto de Mazarrón, la playa en la que veranea desde niño, y a la que ya acudió hace un año justo después de ganar el Europeo sub-18 en Turquía y la plata en el Mundial sub-17 en Málaga.



En aquella cita continental España alzó el título con su victoria en la final precisamente contra la selección anfitriona por 61-68 en un partido en el que Almansa anotó 14 puntos y capturó 15 rebotes para terminar la competición con 15,7 puntos, 10,7 rebotes y 22 de valoración por choque.



Posteriormente llegó con la selección sub-17 a la final mundialista. en la que cayó por 67-79 ante Estados Unidos con 9 puntos, 15 rebotes y 3 asistencias para 19 de valoración del murciano, que en el cómputo total del torneo acreditó 12,1 puntos, 11,8 rebotes y 20,1 de valoración.



Izan, quien salió de la cantera del UCAM Murcia CB y pasó también por la del Real Madrid, seguirá su carrera en Estados Unidos y, al hacerse oficial su fichaje por el equipo Ignite Nevada Las Vegas, con el que iniciará la temporada 2023/2024 el 10 de noviembre, mostró su satisfacción por su incorporación a esta competición."Éste es el mejor paso para mejorar mi juego, jugar contra adultos y también trabajar en mi cuerpo. Decidí seguir mi desarrollo en Estados Unidos porque quiero en este país en los próximos años y pienso que estar en este ambiente me va a ayudar", comentó el jugador español, quien apunta a la NBA en 2024 y, de hecho, los especialistas lo sitúan en torno al número 18 del draft de ese año.