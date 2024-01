Howard St Ross: "Sería muy grande para Murcia acabar cuartos la primera vuelta"

Después de conseguir el billete como equipo matemáticamente clasificado para la Copa del Rey, el conjunto de Sito Alonso no se conforma con la clasificación. Quiere ser cabeza de serie “El equipo está súper. Pienso que es algo muy importante para toda Murcia terminar cuartos si es posible”. Comenta Howard Sant-Roos. El jugador cubano está muy feliz a nivel personal y grupal con poder vivir esta nueva experiencia.

“Personalmente, es algo que quería hacer. No pude hacerlo el año pasado, pero es algo que quería. Gracias a Murcia he podido lograr estar presente. Sobre todo porque hay muchos jugadores y pienso que es una buena oportunidad para ver de cerca lo que es una Copa del Rey y vivirla”. Es pronto para hacer cábalas sobre el papel del equipo en esta competición. “Lo primero sería quedar cabeza de serie y, a partir de ahí, ver. Porque es a un solo partido y los equipos que van son muy buenos. Así que, vamos a ir viendo”.

Este sábado visitan la pista de Morabanc Andorra. Un equipo que cortó una mala racha de resultados con una importante victoria en Zaragoza la pasada semana. “Veo igual a todos los rivales. Porque esto es ACB. Se gana y se pierde contra cualquiera. Tienes que enfrentarte a todos los equipos y entrenarte bien durante la semana o cuando te puedas entrenar. No me interesa quién está enfrente, solo pensar en la victoria”. No obstante, tiene claras las pautas principales que debe desarrollar su equipo para llevarse la victoria. “Esa intensidad que tenemos aquí en defensa y parar los uno contra uno será fundamental”.

En unas declaraciones realizadas a Cast to Cast, Hakanson sitúa a Sant-Ross en el quinteto de su carrera, porque “es muy fácil jugar con él”, el alero cubano se ha referido a estas declaraciones. “Trato de hacerlo lo más fácil posible para mis compañeros. Si tengo que subir el balón o defender al mejor jugador de ellos lo hago… y lo he hecho toda mi carrera, porque no es la primera vez que oigo hablar así de mí. Y me enorgullece, porque quiere decir que se sienten a gusto conmigo”.

Fuera de la pista, hay un hecho fundamental en que se encuentre a gusto en la ciudad. Y es que ve a su familia muy feliz. “El hecho de que mi familia se sienta tan bien. Mi mujer se encuentra muy bien, mi niño se siente muy bien. Y eso es más fácil para mí”.

Su polivalencia está siendo una de las claves de la buena temporada que está realizando el equipo. Juega a una gran intensidad en diferentes posiciones y eso provoca que esté disputando muchos minutos. “Me duele todo (entre risas). Me encuentro bien, si Sito lo está haciendo así es porque confía en mí. Y tengo que devolverle esa confianza.”