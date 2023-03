Fernando Aguilera no seguirá en ElPozo Murcia Costa Cálida

Antonio Fernando Aguilera 'Fernan', tras once temporadas en la entidad, no seguirá defendiendo la camiseta del conjunto charcutero la próxima campaña. El jugador de Algarinejo recibió hace unos días la noticia de su no continuidad. El cuerpo técnico ha tomado la decisión de no renovar su compromiso a un jugador, que ha sido el capitán del equipo durante las últimas temporadas. Los problemas físicos del andaluz, que esta temporada ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente, le han impedido rendir al máximo nivel. Se da la circunstancia que hace unos meses la capitanía pasó al brazalete del brasileño Felipe Valerio. De esta manera se cierra un ciclo en el que 'Fernan' ha tenido su explosión como jugador llegando incluso a la selección aunque en las últimas campañas las lesiones le han impedido ofrecer su mejor versión.

La salida de Fernando no ha sido hecha oficial por la entidad aunque el jugador ya conoce la decisión. De esta manera se une a los también canteranos Darío Gil, que jugará en Jimbee FS Cartagena, y Alberto García cuyo destino está en Viña Albali Valdepeñas.

En el caso de Aguilera el jugador baraja ofertas de clubes como Palma FS, Valdepeñas y Jaén Paraíso Interior aunque todavía no ha cerrado ningún acuerdo.

Fernando ha asegurado a los más cercanos que quiere salir de ElPozo por la puerta grande mostrando su valía y con el título de campeones de Liga.