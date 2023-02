Empate con sabor a derrota del Real Murcia (1-1)

El Real Murcia, después de dos semanas convulsas con el cierre del mercado y las malas sensaciones dejadas en la visita la SD Logroñés, volvía al Enrique Roca con el objetivo de regresar a la senda de la victoria. Alberto Toril, que volvía al equipo grana, adelantó a los suyos en el marcador y cuando parecía que la victoria se iba a quedar en casa llegó el tanto del empate del filial donostiarra para tirar por tierra una victoria que habría que considerar como justa ya que el guardameta visitante se había encargado de cerrar bien su portería para evitar un segundo gol que habría hecho justicia a lo sucedido sobre el terreno de juego.

Con la miel en los labios se quedó el Real Murcia. La Real Sociedad B consiguió empatar el partido en los minutos finales gracias al tanto de Cantero. Antes, marcó Toril para los granas. Ambos equipos permanecen en playoff de ascenso a Segunda División tras el empate.

El Real Murcia llegaba a la jornada 22 en Primera Federación tras caer derrotado a domicilio por 1-0 ante la SD Logroñés. En el partido de hoy ante la Real Sociedad B, Mario Simón introdujo cambios en el once y la principal novedad fue el debut de Alberto Toril con la grana tras llegar en el mercado invernal. Por su parte, la Real Sociedad tenía bajas en el centro del campo y apostó por un esquema de 3 centrales, 2 carrileros y 2 puntas arriba.

Echó a rodar el balón en el Enrique Roca con un buen ambiente de fútbol en las gradas. La primera parte fue muy igualada y no tuvo un dominador claro. Lo que sí tuvo fueron ocasiones de gol para ambos equipos. La primera oportunidad estuvo en la testa de Toril a los 5 minutos, pero Unai Marrero estuvo providencial. Tras un cuarto de hora de juego, la Real Sociedad contó con una doble oportunidad de Martón y Gabilondo que obligó a Joao Costa a realizar dos grandes intervenciones. Al filo del descanso, el Real Murcia volvió a contar con una buena oportunidad de Toril, que no estuvo acertado en el mano. El filial vasco también creo peligro con varios pases al espacio que pudieron acabar en gol de no ser por la posición ilegal de los atacantes realistas. Los primeros 45 minutos finalizaron con empate a cero en el marcador.









Tras la vuelta de vestuarios, el Real Murcia fue en busca de la victoria desde el primer momento. Los de Mario Simón consiguieron adelantarse en el marcador en el minuto 52 gracias a un tanto de Alberto Toril. El delantero balear aprovechó un balón suelto dentro del área y no desaprovechó la ocasión para hacer el 1-0. Sergio Francisco, técnico de la Real Sociedad B, decidió mover ficha e introdujo un triple cambio. Poco después, Dadie, uno de los futbolistas recién entrados, estuvo a punto de empatar el choque con un remate de cabeza, pero Joao Costa estuvo sensacional de reflejos de nuevo. Mario Simón también movió ficha e hizo debutar al extremo Alfon, otro de los fichajes invernales granas.