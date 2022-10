ElPozo Murcia Costa Cálida vuelve a sonreír ante su 'bestia negra' (2-1)

ElPozo Murcia Costa Cálida ha frenado al Barça y le ha ganado en Murcia, cuatro temporadas después, con un trabajadísimo triunfo por 2-1 en un Palacio de los Deportes con 4.000 personas en la grada.



El todavía líder y vigente campeón, que había ganado sus cinco partidos, llegaba a esta cita como claro favorito ante el que era el decimocuarto y antepenúltimo clasificado, un equipo que sólo llevaba dos puntos de 12 posibles en su caso. Ahora los catalanes continúan primeros y los murcianos escalan dos puestos y llegan a los cinco puntos.



Este duelo clásico del fútbol sala español contó con la gran novedad del retorno de Taynan después de haber cumplido una sanción de 15 partidos por agredir al árbitro David Urdánoz Apezteguía al término de la final de la última Copa de España que el Barcelona venció por penaltis y con polémica a ElPozo en Jaén.



El brasileño nacionalizado kazajo salió en el quinteto inicial dispuesto por Javi Rodríguez y el choque arrancó con buenas intervenciones de los porteros, el local Juanjo y el visitante Dídac, y el empate se mantuvo hasta que en un minuto llegaron dos goles de ElPozo.



El empuje de Fernan provocó el 1-0, un tanto en propia puerta de Catela y acto seguido Darío Gil, con un buen lanzamiento exterior que sorprendió al guardameta culé, dobló la ventaja.



El Barça reaccionó y puso cerco ala portería charcutera. Dyego y André Coelho tuvieron el gol del descuento pero ambos se toparon con Juanjo.



También Adolfo, quien remató al palo, y Sergio González, Sergio Lozano y otra vez Dyego pudieron marcar igualmente para el equipo entrenado por Jesús Velasco, pero la falta de definición y el acierto de un gran Juanjo permitieron a los de casa irse al descanso con dos tantos de renta, que pudieron ser tres porque Darío Gil dispuso de otra ocasión que fue repelida por Dídac.



En la reanudación el Barça continuó atacando y Adolfo, aprovechando un despiste defensivo, recortó distancias.



Los de la capital del Segura no acusaron demasiado el golpe y, de hecho, estuvieron cerca de volver a abrir más hueco, pero Bruno Taffy no acertó en el mano a mano con Dídac.



En el ecuador de este acto, para tener más el balón, Javi Rodríguez le dio a Marcel la camiseta de portero jugador pero pronto desistió de esa idea.



Cuatro minutos después, con seis todavía por jugar, cada equipo llegó a las cinco faltas cometidas en este periodo, por lo que la amenaza del doble penalti podría condicionar la actividad defensiva de ambos conjuntos.



En ese contexto Velasco recurrió al juego de cinco en ataque con Dyego. La opción de vaciar la portería obligó a intervenir a Juanjo, aunque tampoco se vio tan exigido.



Fue así porque ElPozo trabajó muy bien en defensa y, ademas, Sergio Lozano y Catela tampoco estuvieron precisos con sus remates en la fase de acoso azulgrana.



No sin tener que sufrir, como no podía ser de otra manera, el equipo grana celebró que sonara la bocina y ese momento estalló un Palacio que por fin disfrutó. La forma de festejar la victoria, tanto en la pista como en la grada, denotó que no era un triunfo cualquiera.



Ficha del partido:



2. ElPozo Murcia Costa Cálida: Juanjo, Gadeia, Taynan, Felipe Valerio y Rafa Santos -equipo inicial-, Bruno Taffy, Marcel, Darío Gil, Fernan, Ricardo Mayor y Alberto García.



1. FC Barcelona: Dídac, Marcenio, André Coelho, Dyego y Adolfo -equipo inicial-, Pito, Antonio, Ferrao, Catela, Sergio González, Sergio Lozano y Ortiz.



Goles: 1-0, M.7: Catela, en propia puerta. 2-0, M.7: Darío Gil. 2-1, M.22: Adolfo.