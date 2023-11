ElPozo Murcia busca el asalto a la tercera plaza en Santa Coloma

ElPozo Murcia Costa Cálida comenzará el mes de diciembre visitando al Industrias Santa Coloma con el objetivo de lograr un triunfo que le haría colocarse tercero en la Primera División de fútbol sala y con opciones de asaltar la segunda plaza.

El partido, correspondiente a la decimocuarta jornada del campeonato, comenzará a las siete y media de la tarde en el Pavellò Nou de Santa Coloma de Gramanet y el cuadro murciano lo afrontará desde el cuarto puesto con 25 puntos sumados en 13 encuentros disputados, a uno del Jimbee Cartagena, a tres del Quesos Hidalgo Manzanares y a seis del líder, que es el Fútbol Club Barcelona, aunque tanto el Barça como el Jimbee llevan un partido más.

Es, por lo tanto, una oportunidad que tiene el conjunto entrenado por Javi Rodríguez para recortar distancias en un partido especial para el técnico grana, que visita la localidad en la que nació para enfrentarse al equipo al que perteneció como jugador y como entrenador y del que es un auténtico símbolo.

Los charcuteros tienen como objetivo más inmediato en la Liga ser segundos al término de la primera vuelta, y depende de ellos mismos, pues en la decimoquinta fecha de la competición recibirán al Manzanares el sábado 9 de diciembre en el pabellón Príncipe de Asturias.

No obstante, la consecución de ese propósito, que además permite partir como cabeza de serie en el sorteo de la Copa de España, cuya próxima edición se celebrará del 21 al 24 de marzo de 2014 en Cartagena, pasa por ganar este viernes.

Rodríguez, quien recaló en ElPozo el pasado año procedente precisamente del Santa Coloma, en cuyo banquillo estuvo durante tres campañas, sabe perfectamente lo que hay en juego para una plantilla que viene de empatar a dos en casa frente a Ribera Navarra, un duelo que fue perdiendo por 0-2.

"Podemos recortar puntos con los de arriba y ampliar ventaja con respecto a otros como el Palma Futsal", recordó al tiempo que se refirió a lo que supone el choque desde el punto de vista personal.

"Al final, cuando eres profesional y te debes a un equipo, tienes que ir a ganar y dan igual los sentimientos y que haya jugado y entrenado allí. Ahora estás en otro sitio y lo tienes que dar todo", indicó.

"Estaré contento por volver a reencontrarme con la afición porque los quiero muchísimo y a jugadores a los que les tengo mucho cariño", añadió.

El Industrias, dirigido por Xavi Closas, ocupa la décima posición en la tabla con 18 puntos y se encuentra a uno de la octava plaza que ahora mismo ostenta el Jaén Paraíso Interior, la referencia para acceder a la Copa.

Así pues, para el cuadro barcelonés el envite es lo más parecido a una final para clasificarse para el torneo copero y les llega su mejor momento tras encadenar dos victorias seguidas en la Liga, la última por 3-5 en la cancha del Family Cash Alzira.

"No empezó tan bien como se esperaba, pero ahora está en una muy buena dinámica. Es un bloque bien trabajado, que da guerra, y sé lo que es jugar en Santa Coloma, un campo muy complicado. No obstante, sabemos qué es lo que debemos hacer para no fallar", manifestó el catalán, quien, en ese sentido, pide a sus jugadores que no cometan esos errores que les puedan costar perder puntos, como ocurrió en jornadas precedentes.

Con relación a la falta de acierto, rematador admitió que "esto va mucho por rachas y se puede entrenar, pero no es lo mismo cuando juegas con carga emocional y con presión".

"Lo que está claro es que estos jugadores están preparados para todo y si el equipo no jugara bien, no creara peligro, no llegara arriba o lo viera dubitativo, sería diferente", apostilló el técnico, que seguirá sin poder contar con el cierre brasileño Marlon Oliveira.