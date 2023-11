Dustin Sleva destaca la unión del grupo

Dustin Sleva, jugador del UCAM Murcia CB, apela a mantener la condición de invicto en el Palacio de los Deportes para así seguir en la parte alta de la clasificación en la Liga Endesa y acercarse a la Copa del Rey y no ocultó que el domingo frente al Barcelona tienen "una gran ocasión de mostrarle a todos" su "muy alto nivel".

El ala-pívot estadounidense, de 28 años y 2,03 metros de estatura, está siendo una de las sensaciones de la temporada en el equipo grana. El de Pittsburgh llegó procedente del Basketball Löwen Braunschweig alemán y tras haber estado antes cinco temporadas en el París Basketball francés y en los nueve partidos disputados en el campeonato liguero, promedia 8,9 puntos, 4,8 rebotes, 1 asistencia y 1,1 recuperaciones para 10 de valoración en 22 minutos por encuentro.

Su intensidad está siendo fundamental en el buen hacer de un equipo, el entrenado por Sito Alonso, que es el quinto clasificado con un bagaje de seis victorias y tres derrotas y que el domingo a las seis y media de la tarde recibirá al Barça.

Pensando en ese compromiso sabe que pueden certificar y además con bastante resonancia lo bueno apuntado hasta ahora.

"Tenemos una gran ocasión de mostrarle a todos que estamos a un nivel muy alto delante de nuestros aficionados", comentó, sabiendo que el cuadro universitario ganó los cuatro partidos que disputó en el Palacio en esta Liga y también los dos de la Liga de Campeones, incluyendo el del martes por 115-89 ante el Tofas Bursa turco. Solo perdió en la Supercopa de España contra el Unicaja.

"Ahora que estamos mejorando a domicilio, pretendemos mantener el nivel que estamos dando en casa", incidió.

Sleva, en su primer año en España, se ha adaptado rápidamente y este jueves resaltó encontrarse encantado de haber dado el paso de venir a Murcia.

"Me encanta estar aquí, dentro y fuera de la pista, y todos en la plantilla tenemos muy buena relación y hay un gran ambiente. Conservar esa buena química también fuera de la cancha es muy importante", manifestó el norteamericano.

"Sabía que iba a haber altibajos en los primeros partidos, pero me he ido adaptando y aprendiendo mucho con los compañeros que tienen más experiencia en la Liga", añadió.

En lo personal, Dustin Sleva siempre tiene ambición para mejorar con el objetivo de aportar al equipo, sobre todo en defensa. "Me criticaban mucho al inicio de mi carrera y decían que defensivamente no era de los mejores, pero cada año he intentado dar un paso hacia adelante en ese sentido y en otras muchas cosas.

"Siempre veo donde puedo aportar más", manifestó el ala-pívot, que antepone lo colectivo a lo individual: "Si me quedo con cero puntos y con cinco rebotes, pero el equipo gana, estoy contento", afirmó.