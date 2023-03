Carlos Alcaraz avanza a cuartos de final

El tenista español Carlos Alcaraz se sacó este martes el billete para los cuartos de final de Indian Wells debido a la retirada por lesión del británico Jack Draper en su partido de octavos.



Alcaraz había dominado de principio a fin el primer set por 6-2 y solo se jugaron dos juegos de la segunda manga (2-0 para el murciano) antes de que Draper tirara la toalla por lo que parecían molestias en los abdominales tras solo 47 minutos de encuentro.



"Recúperate pronto, Jack!!", escribió Alcaraz en la cámara de la retransmisión estadounidense tras terminar el encuentro.



Semifinalista en 2022 del torneo del desierto californiano, donde cayó ante su compatriota Rafa Nadal en un duelo apasionante, Alcaraz buscará el pase a las semifinales frente al vencedor el duelo de cuartos entre el estadounidense Tommy Paul y el canadiense Felix Auger-Aliassime, que figuraba como uno de los últimos encuentros de la agenda de Indian Wells de este martes.



Alcaraz lidera la delegación española en Indian Wells, conocido popularmente como el "quinto Grand Slam", junto a Alejandro Davidovich, que este martes se clasificó para cuartos con una victoria contundente por 6-3 y 6-4 en una hora y 24 minutos frente al chileno Cristian Garín.



Davidovich, que no va por el lado del cuadro de Alcaraz, tendrá un hueso duro de roer en cuartos: un enfrentamiento contra el ruso Daniil Medvedev que ya ha ganado tres torneos en lo que va de año.



También muestra sensaciones muy positivas un Alcaraz que parece ya haber dejado atrás la lesión de isquiotibiales que había dejado entre interrogantes su participación en Indian Wells.



De 19 años, Alcaraz tenía enfrente a otro gran talento joven del circuito como Draper, de 21 años, pero el español encarriló muy pronto su partido rompiendo el primer turno al saque del zurdo británico.



Sin dudas en su juego, con un fantástico control de sus golpes y un servicio robusto como un roble, Alcaraz controló con mano férrea un primer set que remató en 37 minutos.



En cambio, Draper, que venía de derrotar a su ídolo Andy Murray en la ronda anterior, sufrió mucho para asegurar su saque, tanto que empezó el segundo set como el primero: concediendo un 'break' ante el juego apabullante de Alcaraz.



El partido no tuvo mucha más historia ya que Draper se vio obligado a abandonar el torneo por lesión poco después.



Alcaraz es el primer cabeza de serie de esta edición de Indian Wells debido a la ausencia del serbio Novak Djokovic, que sigue sin poder entrar en EE.UU. por no estar vacunado contra el coronavirus.



De esta forma, una victoria en el primer Masters 1000 de la temporada llegaría con premio extra para el español puesto que le permitiría recuperar el número uno del ránking mundial, ahora en posesión de Djokovic.



Después de Indian Wells, Alcaraz tendrá que defender el título de Miami de 2022 que marcó su primer triunfo en un Masters 1000 de su breve pero ya brillante carrera.