"El Bala" conquista en Mallorca el triunfo que se le resistía

Alejandro Valverde (Movistar Team) ha conquistado este sábado en el Trofeo Pollença-Port d'Andratx el triunfo que se le resistía en la Challenge Mallorca al imponerse al estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates), segundo, y el ruso Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), tercero.

Valverde, que en el trofeo del viernes fue segundo tras un polémico sprint con el belga Tim Wellens (Lotto Soudal), empleó un tiempo de 4 horas, 14 minutos y 50 segundos en completar el recorrido de 171,2 kilómetros

La etapa comenzó con el homenaje que le rindieron los organizadores y finalizó con la espectacular victoria del corredor murciano, premio a la combatividad, que a sus 41 años ha decidido retirarse del ciclismo esta temporada.

"El Bala", como se le conoce, formó parte del grupo de corredores que a falta de 5 kilómetros para llegar a la meta neutralizó un intento de escapada, primero de su compañero de equipo, el español Enric Mas, y después del británico Matthew Holmes, que rodó casi 10 kilómetros en solitario.

Hasta ese momento la etapa reina de la Challenge Mallorca había transcurrido con normalidad. El pelotón, muy agrupado, frenó todos los ataques de pequeños grupos de ciclistas que se lanzaron a la aventura y nunca les concedió más que cinco minutos de ventaja.

La Garden Hotels-Luxcom Challenge Ciclista Mallorca, primera prueba del calendario europeo de la temporada y en la que participan 25 quipos, finalizará este domingo con la disputa del Trofeo Playa de Palma-Palma, de 169,1 kilómetros.

Alejandro Valverde:

“Todo el equipo ha estado de 10. Hemos intentado tener controlada la carrera siempre al máximo, y el equipo se ha comportado a las mil maravillas. Teníamos que subir rápido aquí en Andratx para intentar eliminar a la gente rápida que quedaba en el grupo. Hemos conseguido cortar a Matthews, que era el más potente que quedaba, pero le he visto volver a falta de 250-300 metros y ahí ya ha sido cuando he arrancado antes de que llegase, y he podido conseguir la victoria.

Para mí, cualquier carrera ya es un homenaje. Agradezco a la organización el detalle que han tenido conmigo esta mañana; he podido devolverles el favor y darles las gracias con este éxito. Es la mejor forma de despedirme de esta carrera, con dos podios, una victoria… y ya pensando en la siguiente, que es Valencia.

Más que la edad, son los 20 años que llevo de profesional al más alto nivel. Es algo muy, muy complicado de lograr, no solo físicamente, sino también mentalmente, e incluso yo estoy sorprendido de seguir aquí. Cuando era más joven hice declaraciones de que con 34 años yo creía que ya no iba a estar corriendo. Voy cumplir 42 en abril y sigo corriendo y ganando.

Quiero dedicar esta victoria, muy especialmente, a dos personas. Lo primero, a Egan Bernal. Todo mi ánimo en su recuperación, y que ojalá le podamos ver muy pronto restablecido. Y en segundo lugar, a Juan Carlos Unzué. En los últimos meses está dando un ejemplo de fuerza y optimismo a todos, y en el equipo estamos todos volcados con lo que está haciendo. Desde aquí, un abrazo enorme, deseando que nos volvamos a ver muy pronto”.





