El atleta paralímpico Lorenzo Albaladejo correrá este domingo la Carrera ProFuturo

El murciano Lorenzo Albaladejo (San Javier, 1990), considerado el mejor atleta con parálisis cerebral de la historia de España en pruebas de velocidad, está a punto de conseguir una nueva marca en su historia de superación. El domingo participará en la VII Carrera ProFuturo, la “hermana pequeña” y solidaria por la educación del Movistar Madrid Medio Maratón. Son 5,8 km, una distancia simbólica para un deportista de élite, pero en este caso el simbolismo va mucho más allá: Albaladejo tiene la autorización médica para seguir practicando deporte, aunque ya no sea de competición, tras más de dos años de recuperación por una enfermedad rara (síndrome de Churg-Strauss) que le afectó a los pulmones y le ha obligado a dejar el deporte profesional.

“Me dijeron que no podría volver a ponerme las zapatillas, las palabras más duras que puede esperar un atleta. Pero asumí el mismo papel que asumieron mis padres cuando los médicos les dijeron que no podría moverme al nacer: luchar y no rendirme. Gracias a la ayuda de mis médicos y de mi entrenador, ahora puedo volver a hacer vida normal, que para mí es inseparable del deporte”, comenta el velocista, que en su palmarés acumula 18 títulos de campeón de España (con récords en 100, 200 y 400 metros lisos), dos clasificaciones en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y fue campeón de Europa en 400 metros lisos en 2018.

Albaladejo encarna los valores deportivos tanto dentro como fuera de la pista de atletismo, donde trabaja para que el deporte se convierta en una herramienta de transformación social. Actualmente es el coordinador de Relevo Paralímpico en la Región de Murcia, un proyecto impulsado por el Comité Paralímpico Español con el apoyo del Gobierno de la Región de Murcia y de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) para facilitar el acceso al deporte y fomentar su práctica entre personas con discapacidad.

También está involucrado en proyectos orientados a formar en valores a niños y jóvenes y a prevenir la violencia y la exclusión social en centros educativos a través del deporte, como “Sports vs. Violence”, de la Fundación Jero García. Su recuperación médica no le ha impedido colaborar con diferentes causas solidarias. En 2022 fue embajador de la “Global 6k For Water”, la carrera más grande del mundo por el acceso a agua limpia que organiza la ONG World Vision.

Este año, ya con el visto bueno de sus médicos y de su entrenador, el asturiano Rubén Velasco Uribelarrea (“Uribe”), Albaladejo volverá a atarse los cordones de sus zapatillas para correr la VII Carrera ProFuturo en Madrid. La prueba solidaria del programa homónimo de educación digital impulsado por Fundación Telefónica y Fundación ”la Caixa” busca precisamente concienciar a la población sobre la importancia de facilitar el acceso a una educación de calidad a millones de niños que viven en entornos vulnerables de todo el mundo.

Albaladejo estará acompañado de Chema Martínez, uno de los mejores fondistas españoles de la historia, “amigo” de ProFuturo y ya un habitual de esta carrera solidaria junto a otros grandes atletas como Abel Antón.





Sobre ProFuturo

ProFuturo es un programa de educación digital puesto en marcha por Fundación Telefónica y la Fundación ”la Caixa” para reducir la brecha educativa en el mundo proporcionando una educación digital de calidad a niños y niñas en entornos vulnerables de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia. ProFuturo ha llegado a 45 países, beneficiado a cerca de 27 millones de niños y niñas y formado a más de 1,3 millones de docentes.

ProFuturo se apoya en la tecnología y en metodologías innovadoras de enseñanza con las que se busca que docentes y alumnos desarrollen competencias para hacer frente a los retos del siglo XXI. El programa trabaja con otras instituciones y empresas y aspira a crear una gran red internacional de docentes que enseñan, aprenden y comparten conocimientos para lograr, entre todos, una educación mejor en el mundo.





