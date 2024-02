Antonio Navas: "Cuando llegó la oferta de UCAM CF no podía rechazarla"

El lateral Antonio Navas ha sido presentado como nuevo jugador del UCAM Murcia CF. El andaluz ha estado arropado por Francisco Vives, gerente del Club; Miguel Linares, director deportivo del Club; y David Conesa, responsable de comunicación del Grupo Orenes que seguirá presente en nuestro UCAM Business Club esta temporada a través del Mercado de Correos. Además, los directivos Antonio Marquez y Juan Antonio Baños también han estado presentes en este acto.

"Navas es un jugador que ya conoce la Región de Murcia y tiene experiencia en esta categoría. Viene de competir con el Vélez, rival de nuestro grupo, y destaca por su físico y sus labores defensivas que complementa el perfil de Ramón Blázquez", presentó Miguel Linares al nuevo fichaje.

Tras las palabras del director deportivo, Navas ha afirmado que "estoy muy agradecido por la bienvenida a la Presidenta, a los directivos y cuerpo técnico por su confianza. Vengo con mucha ilusión y ganas de conseguir el objetivo del ascenso".

El futbolista, que ha competido en el Vélez CF durante el primer tramo de la temporada, ha explicado que "allí estaba muy a gusto y no contemplaba salir, pero cuando se presenta la oportunidad de venir al UCAM Murcia CF tienes que aceptarla porque es una oportunidad de seguir creciendo como futbolista".

Sobre la dinámica del equipo, el nuevo jugador universitario ha subrayado que "Hay que mantener la calma. Quedan muchos partidos y puntos por delante. Tenemos que afrontar cada jornada como una final porque si quieres estar arriba, tienes que ganar partidos sin esa ansiedad de querer ganarlo en el minuto 15. Quiero aportar mi experiencia y, sobre todo, esa intensidad que me caracteriza".

En el día de ayer, Navas completó su primer entrenamiento bajo las órdenes de Raúl Guillén y junto a sus nuevos compañeros en El Mayayo. "Todos trabajan a un gran nivel de intensidad, incluso los chicos que menos juegan y esa es la clave. El año pasado en el Antequera CF eran los que más apretaban, los que menos jugaban. Eso nos llevó a conseguir el ascenso", declaró.

¿Segundo ascenso consecutivo?

El nuevo lateral quiere repetir el éxito de la pasada temporada cuando ascendió con el Antequera. "Vengo con ese objetivo. No vengo para vivir en Murcia, sino para ascender con el UCAM Murcia CF a Primera RFEF", respondió con autoridad.

El futbolista estará disponible para este fin de semana y puede contar con sus primeros minutos con la elástica azul y dorada. "El míster desde el primer momento me ha mostrado sus ideas. Me gusta que sea claro. Ahora toca competir por el hueco con Ramón y ponerle las cosas complicadas como él me las pondrá a mí, pero siempre desde una competencia sana".

