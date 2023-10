Ana Carrasco sufre fractura de tibia y peroné

La ceheginera Ana Carrasco (KTM), que sufrió una fuerte caída durante la disputa del Gran Premio de Indonesia de Moto3 en el circuito de Mandalika, sufre una fractura de tibia y peroné.



Ana Carrasco fue atendida en la clínica del circuito, desde donde fue trasladada a un Hospital de Mataram, principal ciudad de la isla de Lombok, para una revisión en la que se detectó la lesión.



Probablemente la mantendrá ausente de la competición el resto de la temporada

El brasileño Diogo Moreira (KTM) le ha dado a Brasil su primera victoria en Moto3 al vencer el Gran Premio de Indonesia disputado en el circuito de Mandalika, en el que el español Jaume Masiá (Honda), que acabó sexto, consiguió aumentar su ventaja en la clasificación provisional del mundial.



Diogo Moreira es el primer brasileño en ganar un gran premio del mundial de motociclismo desde que lo hiciese por última vez Alex Barros en la categoría de 500 c.c. durante el Gran Premio de Portugal, en el circuito de Estoril, en 2005.



Los dos principales rivales en el campeonato para Jaume Masiá no estuvieron demasiado afortunados, pues en la vuelta de formación el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), que salía undécimo, se fue por los suelos, y el español Daniel Holgado (KTM), que llegó a ser líder de la prueba, tuvo que cumplir con dos penalizaciones de "vuelta larga" que le alejaron hasta la decimocuarta posición final.



El español Masiá suma ahora 209 puntos, 16 puntos más que Ayumu Sasaki, que dejó su casillero a cero (193) en Indonesia, con Daniel Holgado tercero a 17 puntos (192).



Ya antes de la salida los pilotos se tuvieron que preparar para afrontar unas temperaturas muy altas, con 54 grados en el asfalto y más de 32 en el ambiente, lo que iba a endurecer las condiciones de una carrera prevista a veinte vueltas.



El brasileño Diogo Moreira (KTM), autor de la "pole position" no falló en la salida y enfiló la primera curva del trazado como líder, con los españoles Jaume Masiá (Honda) y Daniel Holgado (KTM) que perdían algunas posiciones y en el caso de este último incluso se llegó a tocar con el turco Deniz Öncü (KTM).



Sasaki no salió bien y perdió muchas posiciones, mientras que Iván Ortolá (KTM), que salía duodécimo salió como una exhalación y ya en el giro inicial había recuperado siete posiciones, poniéndose quinto tras Moreira, el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), Daniel Holgado y el colombiano de origen español David Alonso (Gas Gas).



Pero Ortolá pronto quedó difuminado al sufrir una sanción de doble "vuelta larga" por haberse saltado el momento de la salida, lo que seguramente le iba a hacer perder contacto, definitivamente, con el grupo de cabeza pues ya en la primera de ellas pasó de la octava posición al decimonoveno lugar.



Por delante, el líder era el neerlandés Veijer, por delante de Holgado, Masiá, que como ya sucediese en Japón fue recuperando terreno poco a poco, Moreira, Alonso, y el japonés Taiyo Furusato en cabeza de la carrera, en la que Iván Ortolá recuperó dos posiciones, decimoséptimo, mientras por detrás la única fémina del campeonato, Ana Carrasco (KTM), se iba por los suelos en la curva diez.



Carrasco saltó por los aires y se propinó un fuerte golpe tanto en un hombro como en la espalda que la dejó algo aturdida a un lado de la pista, aunque poco a poco se recuperó y pudo abandonar el trazado ayudada por las asistencias, pero con la necesidad de ser atendida y pasar revisión en el Centro Médico del circuito.



Una vuelta más tarde, en el quinto giro, Iván Ortolá cumplió con su segunda vuelta larga y regresó a la pista en el vigésimo lugar, cuando por delante volvía a liderar la carrera Daniel Holgado, perseguido como su sombra por Jaume Masiá, ambos en cabeza de un grupo de siete pilotos que habían logrado algunos metros de ventaja respecto al resto y en el que también estaban Collin Veijer, David Alonso, Diogo Moreira, David Muñoz y Deniz Öncü.



Unos metros más atrás, aunque sin perder el contacto, estaban el italiano Matteo Bertelle (KTM), Taiyo Furusato, el australiano Joel Kelso (CFMoto) y el español José Antonio Rueda (KTM).



Ayumu Sasaki recuperó algunas posiciones, pero en el sexto giro era decimoctavo, fuera de los puntos, y no daba la impresión de poder conseguir un buen ritmo que le llevase hacia adelante desde el cuarteto en el que estaba junto a Iván Ortolá, Scott Ogden (Honda), que poco después se fue por los suelos en la curva dieciséis, y Xavier Artigas (CFMoto).



Daniel Holgado intentó asumir en todo momento el liderato de la carrera, con algunos intentos de Jaume Masiá por que no fuese así, pero la velocidad del anterior líder del mundial y su KTM parecían tener un "poco más", justo lo contrario que Jaume Masiá, al que se le incrementaban los problemas, superado por Moreira y Muñoz.



El ritmo impuesto por Daniel Holgado estiró el grupo de cabeza, que se quedó reducido a seis, y en el que tras su estela iban Moreira, Veijer, Alonso, Masiá y Muñoz, con tres pilotos unos metros por detrás, Bertelle, Furusato y Öncü.



Pero Holgado, que se salió en una zona del circuito para ganar una posición, y situarse nuevamente líder, sin perder posición como indica el reglamento deportivo, fue sancionado con una "vuelta larga" que podía condicionar su rendimiento final pues la cumplió en el siguiente giro y regreso a pista décimo por detrás de Rueda.



Jaume Masiá aprovechó esa situación para ponerse en cabeza e intentar tirar, mientras Holgado daba cuenta de Rueda e intentaba "engancharse" de nuevo al sexteto de cabeza a ritmo de vuelta rápida de carrera (1:38.853), en donde el "rifirrafe" entre los pilotos le "echó una mano".



A tres vueltas del final Holgado ya era sexto, justo por detrás de David Alonso, al que superó poco después, justo antes de entrar en la penúltima vuelta, en la que Jaume Masiá seguía tirando del grupo.



Pero Daniel Holgado volvió a recibir una nueva sanción de "vuelta larga" al cortar la curva nueve, pero a dos vueltas del final decidió no hacerla, lo que suponía una sanción de 3,5 segundos, aunque en la pelea final cayó hasta la novena plaza y, con la penalización acabó decimocuarto, apenas dos puntos que sumar después de ser uno de los grandes protagonistas de Moto3.



El brasileño Diogo Moreira logró cerrar todos los huecos al colombiano David Alonso y el español David Muñoz, que al final fueron los que coparon, en ese orden, las posiciones de podio.



El neerlandés Collin Veijer fue cuarto, con José Antonio Rueda y Jaume Masiá, sexto, tras él. Taiyo Furusato fue séptimo, seguido por Deniz Öncü, Iván Ortolá y Stefano Nepa en las diez primeras posiciones.