Alcaraz-Struff, final inesperada

El broche final de la vigésima primera edición del Masters 1000 Madrid, el más largo y con mayor participación de los disputados hasta ahora, están en manos del vigente campeón, el número dos del mundo, el murciano Carlos Alcaraz, gran favorito, y el alemán Jan Lennard Struff, un aspirante, perdedor afortunado en la fase previa, con el que casi nadie contaba para la puja por el trofeo.



El germano, habitualmente distanciado de los momentos cumbre de los eventos, de 33 años y situado en el puesto 65 del ránking ATP, es el primer rescatado de la ronda de clasificación que alcanza la final de un torneo de categoría Masters 1000.



El domingo, en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica este jugador de Warstein disputará la segunda final de su carrera con la intención de inaugurar un historial carente de triunfos del circuito ATP.



El germano ha alternado a lo largo del 2023 los torneos del circuito profesional con los de menor rango. Habitual en los challenger en este curso, asomó la cabeza en el Masters 1000 de Montecarlo, donde progresó hasta los cuartos de final, superado por el ruso Andrey Rublev, al final campeón.



Por cuarta vez irrumpió en la Caja Mágica. En tres años solo llegó a disputar cinco encuentros en Madrid. Ganó solo dos, en primera ronda del 2018 y 2019 y en el 2021 se estancó en el tramo inicial. De vuelta a Madrid tuvo que pasar este 2023 por la fase previa. No se ganó su lugar en el cuadro principal porque perdió ante el ruso Aslan Karatsev, al que venció en semifinales para cumplir su revancha después de que una baja en el torneo le diera una segunda oportunidad.



"Estaba muy feliz de tener una segunda oportunidad. Era mi cumpleaños y perdí pero tuve la suerte de ser recuperado. Es una historia loca. Nunca podría haber imaginado llegar a la final después. Eso demuestra que nunca debes rendirte y siempre hay que intentarlo. Ahora jugaré la final con Alcaraz en medio de un gran ambiente y será muy difícil ganarle. No veo el momento de jugar la final", apunta Struff.



El alemán perdió la única final que ha jugado, en Múnich en el 2021 ante Nicoloz Basilashvili. Si gana a Alcaraz será el jugador que por primera vez gana un Masters 1000 de mayor edad. El estadounidense John Isner, vencedor en Miami 2018 con 32 años, tiene actualmente este registro.



Será la tercera vez Alcaraz y Struff se vean las caras. El germano que el pasado año salió de los cien primeros puestos del mundo tras romperse el dedo de un pie tuvo que hacer méritos en torneos menores. Ahora, saldrá de Madrid en el peor de los casos en el puesto 28, el mejor en su carrera.



Jan Lennard Struff y Carlos Alcaraz han coincidido dos veces antes en dos Grand Slam. Primero en Roland Garros, en el 2021 y ganó el alemán en tres sets. El pasado año, en Wimbledon, la victoria fue para el español que necesitó las cinco mangas para progresar en el torneo.



"Gané en el 2021 pero para los jóvenes dos años es mucho tiempo. Jugamos un gran partido en Wimbledon el año pasado y estuve cerca de ganar. Pero estuvo a un gran nivel en el tie break. Va a ser diferente el domingo, en España, en Madrid. Pero voy a dar todo por ganar mi primer título", advirtió.



Carlos Alcaraz, sin embargo, ha hecho buenos los pronósticos y el primer favorito ha alcanzado la final. Pretende revalidar el título logrado el pasado año y unirse a Rafael Nadal como los dos únicos jugadores que han conseguido en Madrid dos trofeos seguidos.



El murciano, que puede ser el más joven en defender con éxito un Masters 1000 desde Nadal, que lo hizo en Montecarlo y Roma 2005 y 2006, tiene a mano el décimo título de su carrera y el cuarto del presente año después del Masters 1000 de Indian Wells, Barcelona y Buenos Aires y elevar a cuatro también los trofeos acumulados en eventos de esta categoría después de los de Miami e Indian Welles y este de Madrid, el pasado año.



Alcaraz acumula veinte victorias seguidas en los torneos españoles de tierra, entre el de Barcelona y Madrid, en los dos últimos cursos. Esta campaña, lleva dieciocho triunfos y una sola derrota en polvo de ladrillo. A lo largo del curso, solo ha perdido dos encuentros, ante el italiano jannik Sinner en Miami, en semifinales y contra el británico Cameron Norrie en la final de Rio de Janeiro.



"No me he parado a pensar que, ostras, tengo 20 años y apenas acabo de arrancar. Pero he peleado por estar en estas condiciones, esto es lo que quería desde siempre. No tengo vértigo ni por lo ya vivido ni por lo que me queda por vivir", aseguró el número dos del mundo. "Lo estoy disfrutando con mi equipo, mi familia y mis amigos, somos un grupo bastante amplio. Disfrutar de las victorias es fundamental, salir de la pista y saborear las victorias", añadió.



"No me siento el mejor del mundo ahora mismo, intento pensar en mí, pero no me siento superior a nadie", agregó en su reflexión Carlos Alcaraz.



El tenista español, que el lunes acudirá a París a los Premios Laureus donde está nominado como "revelación del año", apunta al número uno del mundo. Fue en su día el más joven en alcanzar la cima del circuito cuando ganó el Abierto de Estados Unidos y el de menos edad en cerrar una temporada en esa situación. Ahora, desde el segundo puesto del ránking, los cálculos le favorecen. Si gana el domingo a Struff, solo con saltar a la pista en el masters 1000 de Roma, aunque pierda en su debut, será número uno. En esa condición llegará a Roland Garros.



Alcaraz jugará en la Caja Mágica por el título por segunda vez consecutiva. El 2022 fue el de su consagración, con victorias seguidas contra Rafael Nadal y Novak Djokovic. Ahora afronta el de la consolidación en su sexta semifinal Masters 1000 de su carrera, la tercera de la temporada. Ganó Indian Wells ante Daniil Medvedev y perdió ante Sinner en Miami.