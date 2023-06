Alcaraz lleva 11 triunfos seguidos en Grand Slam

Carlos Alcaraz Garfia, tras vencer al italiano Lorenzo Musetti por 6-3, 6-2 y 6-2 en los octavos de final de Roland Garros, se enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas en busca de las semifinales y persiguiendo la que sería su duodécima victoria consecutiva en torneos Grand Slam y su marca de 11 a día de hoy sólo supera el serbio Novak Djokovic, el otro gran favorito para levantar el trofeo en París y que encadena 18 triunfos en los grandes.



El joven tenista murciano, de 20 años y que es el jugador número 1 de la ATP, sigue firme al más alto nivel y a los siete partidos consecutivos que ganó para conquistar el Abierto de Estados el pasado año, por ahora su primer y único título major, une las cuatro victorias que lleva en Roland Garros.



La última derrota en un grande para Alcaraz fue en los octavos de final de Wimbledon cuando cayó frente al italiano Jannik Sinner por 1-6, 4-6, 7-6 (8) y 3-6. A partir de entonces inició una racha que sigue abierta con los triunfos en Nueva York ante los argentinos Sebastián Baez (7-5, 7-5, 2-0 y retirada del rival) y Federico Coria (6-2, 6-1 y 7-5), el estadounidense Jenson Brooksby (6-3, 6-3 y 6-3), el croata Marin Cilic (6-4, 3-6, 6-4, 4-6 y 6-3), Sinner (6-3, 6-7 (7), 6-7 (0), 7-5 y 6-3), otro estadounidense como Frances Tiafoe (6-7 (6), 6-3, 6-1, 6-7 (5) y 6-3) y, ya en la final, contra el noruego Casper Ruud (6-4, 2-6, 7-6 (1) y 6-3).



El siguiente Grand Slam para Alcaraz debió ser el Abierto de Australia, pero no lo disputó por lesión, y ya en este Roland Garros arrancó venciendo al italiano Flavio Cobolli (6-0, 6-2 y 7-5), al japonés Taro Daniel (6-1, 3-6, 6-1 y 6-2), al canadiense Denis Shapovalov (6-1, 6-4 y 6-2) y a Musetti.



Por su parte, Novak Djokovic lleva 18 triunfos seguidos al más alto nivel, pues ganó los siete de Wimbledon el pasado año, luego no participó en Estados Unidos por su negativa a vacunarse contra la covid e inició este año llevándose el título en el Abierto de Australia con otras siete victorias. A ellas une las cuatro que lleva en esta edición de Roland Garros.



El veterano jugador balcánico, de 36 años y que es el número 3 de la ATP en la actualidad, no pierde en un grande desde los cuartos de final de Roland Garros 2022 cuando le superó el mallorquín Rafa Nadal por 2-6, 6-4, 2-6 y 6-7 (4).



En cuanto al bagaje del año, Carlos Alcaraz ganó 34 partidos y sólo perdió tres y se llevó el título en los Masters 1.000 de Indian Wells y Madrid, en el ATP 500 de Barcelona y en el ATP 250 de Buenos Aires, mientras que Djokovic presenta un 24-4 en este 2023, en el que ganó, además de en Australia, el ATP 250 de Adelaida.



El de El Palmar y el de Belgrado, sin duda los favoritos para coronarse en París, se enfrentarían en semifinales, aunque para eso ambos deben superar al griego Stefanos Tsitsipas y al ruso Karen Khachanov, respectivamente.



Tsitsipas, quien a sus 24 años es el quinto jugador del mundo, se impuso en octavos de final al austriaco Sebastian Ofner por 7-5, 6-3 y 6-0 y será el cuarto enfrentamiento entre el español y el heleno y Alcaraz ganó los cuatro. Este año se impuso en la final de Barcelona por 6-3 y 6-4, el pasado en ese mismo torneo en cuartos de final por 6-4, 5-7 y 6-2 y en los octavos de final del Masters 1.000 de Miami por 7-5 y 6-3 y en 2021 en la tercera ronda del US Open en cinco sets por 6-3, 4-6, 7-6 (2), 0-6 y 7-6 (5).