Acosta, tercero en Motegi, más líder del Mundial

El tailandés Somkiat Chantra (Kalex) consolidó su superioridad en el Gran Premio de Japón de Moto2 con una contundente victoria en Mobility Resort, de Motegi, después de conseguir la primera posición de salida, el récord absoluto del circuito y el récord de vuelta rápida en carrera.



Chantra logra su primera victoria de la temporada y la segunda de su carrera deportiva, tras la de Indonesia en 2022, por delante de su compañero de equipo, el japonés Ai Ogura (Kalex) y del líder del mundial, el mazarronero Pedro Acosta (Kalex), que aumenta su ventaja en la tabla provisional del mundial de los 39 puntos con que llegó a Motegi, hasta los 50 con los que se marcha camino de Indonesia dentro de quince días.



El español Alonso López (Boscoscuro) ya salió desde la segunda línea de la formación de salida con la penalización de doble "vuelta larga" que debía cumplir por haber tirado al británico Jake Dixon (Kalex) en la carrera de la India, lo que le obligaba a no fallar en ese instante para intentar perder el menor tiempo y terreno posible frente a sus rivales.



El tailandés Somkiat Chantra (Kalex), el más rápido de la clasificación de Moto2, no falló en la salida y se puso al comando de la prueba, que en la primera curva vio una serie de acciones como la buena salida del líder del mundial Pedro Acosta (Kalex) que se iba a colocar segundo, pero por dentro de su trazada se "coló" de manera inmisericorde el también español Arón Canet (Kalex).



Por detrás, Alonso López, que salía sexto, ya era segundo en la segunda vuelta, a más de un segundo de Somkiat Chantra, que ya rodaba en solitario, con el claro objetivo de intentar conseguir la máxima ventaja antes de tener que cumplir con la doble "vuelta larga" de sanción.



Con Chantra destacado y sólido en el liderato, con nuevo récord de vuelta rápida absoluto incluido, 1:50.679 (el anterior 1:50.788 de Franco Morbidelli en 2016), detrás de él se formó un grupo de hasta ocho pilotos en el que estaban Ai Ogura, Alonso López, Jake Dixon, Pedro Acosta, Sam Lowes, Filip Salac, Manuel González y Sergio García Dols.



En la cuarta vuelta, Alonso López cumplió con su primera "vuelta larga" de sanción para regresar a la carrera por detrás de Sam Lowes, séptimo, pero todavía con la obligación de hacer la segunda "vuelta larga", que hizo en el siguiente giro para volver décimo, tras el estadounidense Joe Roberts y por delante del italiano Tony Arbolino (Kalex), que en ningún momento dio muestras de estar "metido" en la carrera.



Somkiat Chantra se mantuvo firme en cabeza de carrera con un ritmo mucho mejor que el de sus rivales, lo que le permitió contar con dos segundos de ventaja sobre su propio compañero de equipo, Ai Ogura, que también acabó rodando en solitario con algo más de un segundo respecto al grupo en el que se encontraba el líder del mundial, Pedro Acosta.



Con Acosta estaban unos rivales incómodos, el británico Jake Dixon, que no estuvo demasiado acertado en la primera jornada de entrenamientos, pero mejoró sensiblemente en la segunda, el checo Filip Salac y el también británico Sam Lowes, que contaba con un segundo de diferencia respecto al siguiente grupo, encabezado por el español Sergio García Dols.



Las condiciones de carrera se pusieron "a favor" de Alonso López, que vio cómo por delante de él se salía de la pista el estadounidense Roberts y se caía Lowes, lo que le permitía ascender de la décima a la octava plaza.



Si el liderato de la carrera estaba claramente definido por Somkiat Chantra, al igual que la segunda posición para su compañero de equipo Ogura, por detrás el interés fue en aumento merced a los errores en forma de caída o salida de pista, además de los adelantamientos, que propiciaron no pocos cambios en el orden de la clasificación, aunque con un Pedro Acosta que defendió con eficacia el tercer puesto de los ataques de Dixon.



Alonso López ganó una nueva plaza en detrimento de Sergio García Dols, que se fue por los suelos en la curva tres durante el noveno giro de los diecinueve, que tenían que completar todos los pilotos, como también acabó poco antes Fermín Aldeguer (Boscoscuro), pero el esfuerzo realizado y algunos errores de pilotaje le hicieron perder una serie de posiciones.



López llegó a ser séptimo, pero paulatinamente fue cediendo terreno para ser undécimo a tres vueltas del final, pero acabó decimotercero tras ser superado en las dos últimas vueltas por Tony Arbolino y Joe Roberts.



Somkiat Chantra gestionó a la perfección su ventaja, dándose un respiro en las vueltas finales, en la que Ai Ogura se acercó algo pero sin llegar a inquietarlo, con Pedro Acosta cómodo en el tercer puesto después de deshacerse de la presión de Jake Dixon.



Más atrás y todos en solitario, con un grupo muy estirado, entraron Jake Dixon, Filip Salac, Manuel González, Marcos Ramírez, Arón Canet, Zonta Van der Goorbergh y Darryn Binder en las diez primeras posiciones.