Sito Alonso: "Voy a defender a mi club con todo lo que haga falta"

l entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, reconoció al término del encuentro que su equipo perdió por 106-92 frente al Real Madrid en el WiZink Center que faltó que "algunos jugadores" dieran "un paso adelante" para poder vencer al líder de la Liga Endesa y, sobre su enfrentamiento con Sergio Llull, apuntó que va a "defender" a su club "con uñas y dientes y todo lo que haga falta".



"El camino a seguir es el que estamos recorriendo durante esta temporada y que hemos encontrado. El equipo sabe lo que tiene que hacer para poder competir en todas las pistas aunque no estamos muy orgullosos de nuestro segundo cuarto en Bilbao y de los cuatro o cinco minutos de este encuentro que fueron decisivos para que el Madrid remontara", señaló.



"Después de lo bien que jugamos durante los primeros 20 minutos irte cinco puntos abajo y con la situación final del segundo cuarto es más doloroso, aunque el Real Madrid está jugando de manera impresionante y no hay nada que objetar a su victoria", comentó.



"Para conseguir nuestros objetivos hace falta la colaboración de los 13 jugadores disponibles y hay algunos que en este partido no dieron un paso adelante y todavía se tienen que sentir más cómodos para ser más intensos en ciertos momentos", subrayó.



Sito Alonso también se refirió al incidente con Sergio Llull, que le dio un toque en la cabeza al finalizar el primer tiempo cuando los integrantes de ambos equipos abandonaban el parqué.



"Yo, como entrenador, hay una cosa que tengo clara. Yo no soy el entrenador del Real Madrid, soy el entrenador del UCAM Murcia. Cuando veo una situación anormal durante el partido me da absolutamente igual lo que piensen los demás y voy a defender a mi club con uñas y dientes y todo lo que haga falta", declaró, en relación a sus protestas a los árbitros porque el Real Madrid quiso realizar un cambio con un jugador que ya se había ido al vestuario pensando que había terminado la primera parte.