Diego Jiménez: "Está en nuestras manos darle la vuelta a la situación"

El futbolista Diego Jiménez ha comparecido esta mañana en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina de cara al próximo partido del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol. Dicha rueda de prensa ha estado patrocinada por Coca Cola Europacific Partners, que seguirá una temporada más apoyando a nuestro UCAM Business Club. Lalo García, Alfredo Peña y Sergio Lucas, en representación de la entidad, han estado junto al jugador al igual que nuestro directivo Juan Antonio Baños.

El jugador universitario, de cara al partido del domingo frente al Atlético Mancha Real, ha destacado que "el equipo en el día a día estamos haciendo muchas cosas bien, obviamente hay otras cosas que tenemos que corregir para que no nos pase durante el partido, pero este equipo ha demostrado que sabe hacer bien las cosas. Este fin de semana tenemos una nueva oportunidad, tenemos que aprovecharla y conseguir los tres puntos para comenzar una dinámica positiva".

"Llevamos cinco goles encajados en cuatro partidos. Esto es una realidad. Es una labor de todo el equipo, pero principalmente de la defensa. Es una hemorragia que tenemos que cortar, porque estamos en un Club con un objetivo muy marcado. Cada uno tiene esa intención y, a partir de ahí, tenemos que corregirlo, analizarlo y mejorar esa contundencia ofensiva porque manteniendo la portería a cero siempre vas a puntuar", añadió.

El UCAM Murcia CF suma cuatro puntos tras las primeras cuatro jornadas ligueras. "No podemos volvernos locos. Tenemos que tener tranquilidad porque vamos a cometer errores a lo largo de la temporada, al igual que el rival. Ahora mismo estamos en un punto en el que tras la buena temporada, todos teníamos unas expectativas altas. A nivel mental y anímico es un mazazo, pero tenemos que reponernos. Durante el verano hemos demostrado que esta plantilla tiene mimbres para hacer cosas importantes y, como decía, es un tema mental porque los errores nos están penalizando muchísimo con goles en contra. Esto es un camino largo, pero tenemos que hacer las cosas como hemos demostrado que sabemos hacer para sumar las victorias", explicó Diego Jiménez.

Sobre el entrenador, el capitán universitario ha subrayado que "Molo nos ha inculcado desde el primer momento lo que quiere del equipo sobre el césped. Nos da muchísimas herramientas para afrontar los partidos en el día indicándonos los puntos fuertes y débiles del rival. Casualmente o no es lo que luego pasa en el campo. Creo que es la persona indicada. Me considero una persona experimentada en este mundo, llevo muchos años como profesional y he vivido en muchos vestuarios, por eso te puedo decir que el trabajo que hacen es excepcional. Hay que tener tranquilidad, relativizar las cosas, solo llevamos un mes de temporada y la realidad es que hemos tenido un comienzo duro y está en nuestras manos darle la vuelta la situación".