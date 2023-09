Carlos Alcaraz: "Sólido es el adjetivo que define como me encuentro"

Carlos Alcaraz (1), que podría cruzarse en cuartos de final con el italiano Jannik Sinner (6), admitió este lunes que mucha gente espera que se dé ese partido que sería una 'revancha' del memorable duelo que protagonizaron en el Abierto de Estados Unidos del año pasado.



"Bueno, creo que todo el mundo quiere ese partido. Creo que cuando salió el sorteo todo el mundo quería ese potencial cuartos de final, Jannik contra mí, por el partido contra él del año pasado. Fue uno de los mejores partidos que jugado en mi carrera", afirmó el español en una rueda de prensa en referencia a aquel inolvidable encuentro de más de cinco horas que se llevó contra Sinner en cuartos de 2022 y que acabó casi a las tres de la madrugada.



"Contra él sería un partido realmente duro (...). Creo que nos llevamos al límite el uno al otro cuando nos enfrentamos. Subimos nuestro nivel al máximo. Me encanta jugar contra él. Es una gran batalla", añadió.



Vigente campeón del Abierto de EE.UU, Alcaraz fulminó este lunes en octavos al italiano Matteo Arnaldi (61) por 6-3, 6-3 y 6-4 en una hora y 57 minutos.



En cuartos se enfrentará al vencedor del encuentro entre Sinner y el alemán Alexander Zverev (12), que se disputará esta noche.



El murciano, que pasó por encima del italiano, se mostró satisfecho con su "sólido" momento al llegar a cuartos.



"Siempre se puede ser mejor, nunca te puedes estancar por muy bien que juegues o te sientas. Pero sí estoy muy contento con el nivel que estoy mostrando. Un nivel muy serio, con pocos altibajos, y jugando un estilo que me gusta jugar y a lo que estamos concentrados en poner en cada partido", argumentó.



Cuestionado sobre si se vería listo para jugar una hipotética final mañana mismo, Alcaraz respondió de forma afirmativa.



"Cada jugador te demanda una cosa diferente. Intentas adaptarte un poquito a lo que te demanda el rival. Pero si mañana hubiera que jugar esa final estaría preparado y, la verdad, con muy buen nivel", indicó.



El de El Palmar también dijo no sentir una presión especial por tener que defender el título de Flushing Meadows este año.



"Intento estar enfocado en mi juego, en que tengo que poner mi mejor nivel en la pista (...). Eso es lo único que preocupa", aseguró.



Por último, Alcaraz restó importancia al vendaje en el muslo izquierdo que llevaba este lunes en su partido de octavos.



"Es realmente duro jugar un 'Grand Slam'. Juegas muchos partidos duros en dos semanas. Para mí es normal que algunos dolores lleguen a tu cuerpo y tienes que ocuparte de eso", dijo.



"No es nada serio, era solo por prevención. Quiero decir, sentí un poco de dolor en la pierna izquierda, pero no es nada serio", agregó.