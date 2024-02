Una gala en IFELOR ofrecerá todos los detalles de la reinauguración de Sutullena

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil y el maestro Pepín Jiménez han vuelto a pisar el albero del Coso de Sutullena, una "sensación especial" como han indicado en los micrófonos de COPE.

Esta mañana se ha realizado una visita a la Plaza de Toros de Lorca, para ver la evolución de los trabajos y dar a conocer detalles del evento que supondrá la reinauguración del tendido lorquino, que se producirá el sábado 30 de marzo, con una corrida de toros en la que el protagonista será el diestro lorquino Paco Ureña.

Los detalles de esta corrida de reinauguración se darán a conocer en el Auditorio Margarita Lozano, del Palacio de Ferias y Congresos de Ifelor, que será el lugar que acogerá el próximo viernes, día 16, la gala ‘Inauguración Coso de Sutullena’.





A esa gala acudirán el torero lorquino Paco Ureña. “De todos es sabido que será el que ‘abra plaza’. Pero, no se conocen las ganaderías de los astados que se lidiarán, a excepción de la del Duque de Veragua, que ya anunciamos. Como digo, a lo largo de una hora y media, en la que no faltará la música, la música taurina que pondrá el pianista y compositor sevillano, Daniel Albarrán, se irán conociendo el cartel, las ganaderías, la venta de entradas… Y otros detalles que hemos recopilado para que los conozcan los lorquinos y aficionados en un acto que pretende ser el preámbulo de la puesta de largo del Coso de Sutullena”, ha relatado Gil Jódar.

Acudirán, ha contado, el ganadero Victorino Martín, y los toreros Paco Ureña y Pepín Jiménez. “Pepín firma el cartel que no se conocerá hasta ese día. Y a Paco Ureña tenemos que agradecerle sus desvelos, ya que es parte importante no solo en el cartel de la reinauguración, sino con todo lo que tiene que ver con la plaza de toros”.





El alcalde ha recordado que el Coso de Sutullena se reinaugurará después de permanecer clausurado durante casi trece años. “La Plaza de Toros de Lorca no tenía visos de recuperarse tal y como quedó después de los terremotos de mayo de 2011. El esfuerzo ha sido enorme y no solo me refiero solo al económico. La infraestructura es fundamental para la ciudad como elemento dinamizador no solo de la Ciudad o la comarca, sino también de la Región y las provincias limítrofes”.

Por último, ha anunciado que será escenario de los conciertos de la próxima Feria y Fiestas de septiembre.

En el mes de Abril, COPE realizará un Especial Sutullena desde el albero de esta renovada Plaza de Toros.