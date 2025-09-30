Una tromba de agua inunda el centro de Águilas de madrugada

Vídeo de una calle de Águilas, anegada de agua durante la pasada madrugada

Una fuerte tormenta descargó 38 litros por metro cuadrado en solo media hora esta madrugada en el casco urbano de Águilas, anegando por completo las calles y desbordando todas las ramblas en su desembocadura al mar.

La lluvia, que se ha producido durante la situación de alerta naranja, se produjo entre las dos menos cuarto y las dos y cuarto de la madrugada, y su efecto fue amplificado por las tormentas que previamente ha habían descargado aguas arriba, en la cabecera de las ramblas.

Numerosos vídeos de los vecinos documentan el estado de algunas de las calles más céntricas de la ciudad, convertidas en auténticos ríos de barro.

Cristóbal Casado, alcalde de Águilas hace valoración de daños tras las lluvias de esta pasada madrugada en el municipio costero

Durante la madrugada y la primera hora de la mañana los bomberos y los servicios de emergencias han realizado achiques en viviendas, garajes y bajos comerciales.

El ayuntamiento ha desplegado una importante dispositivo de limpieza con maquinaria pesada distribuida por las calles más afectadas para retirar el barro y algunas vías permanecen cortadas para garantizar la seguridad.

El alcalde, Cristóbal Casadado, ha supervisado desde primera hora las tareas de limpieza y ha confiado en que la ciudad recupere la normalidad lo antes posible y ha relatado, que al margen del casco urbano, una de las zonas más afectadas es la pedanía de Marina de Cope.