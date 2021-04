Salud vacunará en el CD Felipe VI a personas nacidas entre 1942 y 1946

Los concejales de Sanidad y Deportes en el Ayuntamiento de Lorca, José Ángel Ponce e Irene Jódar, respectivamente, han informado que esta semana, los días 15 y 16 de abril, de 9:00h a 14:00h, en el Complejo Deportivo Felipe VI, se procederá a la vacunación de las personas nacidas en los años 1942, 1943, 1944, 1945 y 1946 pertenecientes al municipio de Lorca.

Los ediles han informado que “desde la Consejería de Salud y el Servicio Murciano se están enviando citas a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, teniendo previsto vacunar a 2.700 personas con la vacuna Pfizer. Esta vacunación se llevará a cabo tanto en pista como en interior del pabellón del Complejo Deportivo Felipe VI”.

José Ángel Ponce ha recordado que “desde Salud Pública de la Comunidad Autónoma piden que se respeten las citas y que las personas nacidas en esos años que no reciban el SMS citándolos, acudan el día de la fecha con su DNI para comprobar que entran en esa franja de edad y tener acceso a la vacunación”.

Además, si no pertenece a ese grupo de edad, no acuda, aunque reciba citación, ya que no será vacunado. Si recibe mensaje, compruebe si su número está asociado a otra persona de su familia que sí ha nacido en esos años.

Del mismo modo, Ponce Díaz ha recordado que este martes, día 13, están llamados a recibir primera dosis de AstraZeneca cerca de 1.500 personas nacidos entre los años 1956, 1957 y 1958.

El edil de Sanidad ha destacado que “el buen ritmo de vacunación emprendido gracias al nuevo envío de vacunas por parte del Gobierno de España y su administración a través del personal de la Comunidad Autónoma, y donde el Ayuntamiento de Lorca continúa colaborando con todo lo necesario para llevar a cabo las tareas de vigilancia, supervisión y control de acceso al pabellón deportivo que, igualmente, ofrece el municipio de Lorca para seguir agilizando la campaña de vacunación que, solo en esta semana, permitirá que 4.200 lorquinos reciban la primera dosis de la vacuna frente a la COVID-19”.