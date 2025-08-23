Rescatada en Águilas una senderista herida en la zona de Calabardina

Servicios Sanitarios de Emergencias han rescatado este sábado a una senderista, de la que no se tienen más datos, que había resultado herida en el mirador de la zona de Calabardina, en el municipio de Águilas.

La alerta se recibió a las 19.00 horas, cuando un hombre llamó al Teléfono Único de Emergencias '1-1-2' para solicitar ayuda tras encontrar a la senderista con una posible fractura de tobillo.

Debido a la dificultad de acceso a la zona, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias movilizó un helicóptero con el Grupo de Rescate Aéreo del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS).

La mujer fue evacuada por el helicóptero hasta una zona de Cabo de Cope donde esperaba una ambulancia del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. El personal sanitario atendió a la herida en el lugar y, posteriormente, la trasladó a urgencias para su valoración y tratamiento