COPE
Podcasts
Lorca - Águilas
Lorca - Águilas

Rescatada en Águilas una senderista herida en la zona de Calabardina

La mujer fue evacuada por el helicóptero hasta una zona de Cabo de Cope donde esperaba una ambulancia del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP)

Helicoptero servicios de emergencias

COPE ARCHIVO

Helicoptero servicios de emergencias

José Ángel Ayala

Lorca - Publicado el

1 min lectura

Servicios Sanitarios de Emergencias han rescatado este sábado a una senderista, de la que no se tienen más datos, que había resultado herida en el mirador de la zona de Calabardina, en el municipio de Águilas.

La alerta se recibió a las 19.00 horas, cuando un hombre llamó al Teléfono Único de Emergencias '1-1-2' para solicitar ayuda tras encontrar a la senderista con una posible fractura de tobillo.

Debido a la dificultad de acceso a la zona, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias movilizó un helicóptero con el Grupo de Rescate Aéreo del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS).

La mujer fue evacuada por el helicóptero hasta una zona de Cabo de Cope donde esperaba una ambulancia del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. El personal sanitario atendió a la herida en el lugar y, posteriormente, la trasladó a urgencias para su valoración y tratamiento

Escucha en directo

En Directo COPE LORCA

COPE LORCA

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

10:00H | 23 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking