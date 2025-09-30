Reabre la Alameda de Cervantes de Lorca tras 3 meses cortada por las obras del AVE

La Alameda de Cervantes de Lorca, una de las avenidas principales de Lorca, ha reabierto al tráfico después de tres meses cerrada por las obras de soterramiento del AVE.

El concejal de Tráfico, Juan Miguel Bayonas, ha agradecido la paciencia y colaboración de los ciudadanos durante este trimestre, en el que la circulación ha estado muy condicionada por el corte de Cervantes al tráfico rodado.

Ha recordado que el consistorio negoció con Adif y con las empresas adjudicatarias de las obras del Ave que el corte, que inicialmente iba a ser de seis meses, se realizara en dos fases para minimizar las molestias.

La segunda fase se llevará a cabo en 2026 y será menos lesiva para el tráfico, porque se establecerá un vial alternativo por calle María Agustina.

Para esa fecha también está previsto que ya se pueda circular de nuevo por la avenida de Santa Clara, otra de las que se mantienen cerradas por las obras, por que lo que los inconvenientes serán menores para los ciudadanos, ha dicho Bayonas.

La secretaria general del PSOE, Isabel Casalduero, ha dicho que con la reapertura de la Alameda de Cervantes, "se demuestra que el Gobierno de España cumple con lo que promete y que cada vez falta menos para ver el resultado de este esfuerzo histórico”, para el soterramiento del ferrocarril.