El PSOE de Lorca denuncia el estado de abandono de la "Ruta de las ermitas"

El concejal socialista José Luis Ruiz guillén ha afirmado que el tramo comprendido entre el mirador del Castillo y el Parque de la Mujer se encuentra en un estado "preocupante" debido a la acumulación de basura y al deterioro del pavimento tras las lluvias de este año, así como de la presencia de un asentamiento irregular próximo al barrio, que “perturba la tranquilidad de muchos de los vecinos y vecinas"

La ruta, inaugurada en marzo de 2023 por el anterior Gobiernodel PSOE, fue diseñada para poner en valor las ermitas de los barrios altos de Lorca, recorriendo tramos urbanos y la ladera del Castillo.

Ruiz Guillén asegura que “Es una pena que se eche a perder una ruta en la que transitan cientos de deportistas e incluso turistas, para disfrutar de estos parajes únicos de nuestra ciudad, por la dejadez y el pasotismo del actual equipo de Gobierno de PP y VOX”

Desde el PSOE de Lorca han instado al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil del PP, a actuar de manera inmediata para garantizar el mantenimiento y la seguridad de la “Ruta de las ermitas”