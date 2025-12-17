El PP de Águilas denuncia la falta de precisión de las alertas meteorológicas y pide revisar el sistema de avisos de la AEMET

El Partido Popular de Águilas ha vuelto a denunciar la falta de precisión de las alertas meteorológicas tras el último episodio de lluvias intensas que ha sorprendido al municipio. La tromba de agua la mañana del martes se produjo sin que existieran avisos activos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), lo que provocó el rescate de varios conductores atrapados en sus vehículos en el curso de ramblas y paso de agua.

El concejal popular Juan Lajarín ha criticado la “falta de previsión y la ineficacia de los avisos”, que permitió que los vecinos salieran a la calle “sin saber que se avecinaba un episodio de lluvia intensa”. Según el edil, la alerta amarilla se activó cuando la fase más virulenta de la tormenta “ya se había producido”.

Una reivindicación rechazada por el PSOE

Lajarín ha recordado que el PP ya presentó una moción en el pleno de octubre para solicitar a la Aemet la revisión de la actual delimitación territorial de los avisos. La iniciativa, que buscaba “mejorar la anticipación y la seguridad en Águilas”, fue rechazada por el PSOE, que gobierna con mayoría absoluta.

La moción advertía de “un problema real”, ya que, según explicó Lajarín, “Águilas tiene unas características climáticas y orográficas propias, diferentes a las del interior del Valle del Guadalentín y, sin embargo, se nos aplica la misma zonificación”.

El concejal ha insistido en que no es un hecho aislado y que este problema ha ocurrido “en numerosas ocasiones este mismo año, como el pasado mes de marzo o en la pasada madrugada del lunes y también en años anteriores”.

Para el PP, esta falta de ajuste “dificulta la prevención, la planificación municipal y la correcta información a los vecinos, generando situaciones de riesgo que podrían evitarse”.