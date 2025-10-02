La Policía Nacional estrena en Lorca un VIDOC, un vehículo para expedir el DNI y el pasaporte

La Policía Nacional ha incorporado a su comisaría de Lorca un Vehículo Integral de Documentación (VIDOC) para la expedición del carné de identidad y el pasaporte, que circulará por los municipios de la comarca, evitando desplazamientos a los vecinos de localidades limítrofes.

Lo ha presentado el comisario, Pedro Montiel, durante el acto de conmemoración del día de los patronos de la Policía Nacional, los Ángeles Custodios, que ha explicado que el vehículo dispone de las mismas funcionalidades que la unidad de documentación fija de la comisaría y que también cuentan con capacidad para actualizar los certificados digitales del DNI.

El de Lorca es uno de los tres VIDOC que se han estrenado en la Región, uno de los cuales se ha destinado al municipio de Murcia y otro al de Cartagena.

Según Montiel el equipo de estos vehículos permite a los ciudadanos llevarse el DNI en un tiempo de apenas siete minutos y ha remarcado que, por primera vez, el pasaporte podrá expedirse fuera de la comisaría.

Hasta ahora la unidad móvil de documentación de la Policía Nacional en Lorca se desplaza todas las semanas a cinco localidades de la comarca, Águilas, Totana, Puerto Lumbreras, Moratalla y Caravaca de la Cruz para expedir el carné de identidad a los ciudadanos, a los que se lo entrega 15 días después, pero ahora el VIDOC reducirá el tiempo de expedición y ampliará la documentación que se puede obtener.

Montiel, ha asegurado que la ciudad “es segura” como demuestra la estadística de índices de delincuencia, que la sitúan por debajo de la media nacional y regional, aunque reconoce que el cuerpo necesitaría “entre 15 y 20 agentes más” en la localidad para ajustar la plantilla a las necesidades.

El alcalde, Fulgencio Gil, se ha sumado a esa reivindicación y ha puesto de manifiesto la preocupación del ayuntamiento por los delincuentes multirreincidentes y ha recordado que el pleno municipal acaba de pedir al Gobierno central un endurecimiento de las penas para ellos.