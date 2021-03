La Policía Local interpuso 158 denuncias por no respetar las medidas COVID la última semana

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén, ha hecho balance las actuaciones preventivas/operativas realizadas por parte de la Policía Local, entre el 22 y el 28 de marzo, para el correcto cumplimiento de las medidas para contener la propagación del coronavirus.

El concejal de Seguridad Ciudadana ha señalado que “a través de los trabajos de control y vigilancia se han interpuesto un total de 158 denuncias (123 de ellas registradas durante el pasado fin de semana). Entre las denuncias de la semana pasada destacan “72 por no respetar el toque de queda (58 durante el fin de semana); 25 por incumplimiento límite de ocupantes en vehículos (cinco de ellas durante el fin de semana); 22 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (todas de ellas en fin de semana); 15 por incumplimiento del uso obligatorio de mascarillas (todas de ellas en fin de semana); 13 por reunión de personas no convivientes (todas de ellas en fin de semana); siete por infracción de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana (seis de ellas en fin de semana); cinco por consumo de alcohol y fumar en vía pública sin respetar la distancia mínima de 2 metros (todas en fin de semana); y otras dos por no respetar las restricciones de circulación (todas en fin de semana).



José Luis Ruiz Guillén ha detallado que “esta pasada semana se ha registrado un aumento generalizado las diferentes infracciones, han aumentado de 34 a 72 de los incumplimientos del toque de queda; de 14 a 25 las infracciones por exceso de ocupantes en vehículos; pasando de 10 a 22 las denuncias sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; de 1 a 5 han aumentado las denuncias por consumo de alcohol y fumar en vía pública sin respetar la distancia mínima de 2 metros, y han aumentado hasta 13 las denuncias por reunión de personas no convivientes, mientras que han descendido las denuncias referentes al incumplimiento del uso obligatorio de la mascarilla pasando de 33 a 15; y de 12 a 7 las denuncias por infracción a la Ordenanza de Convivencia Ciudadana en esta última semana”.

Ruiz Guillén ha añadido que “los servicios de la Policía Local de Lorca realizaron durante la última semana un total de 20 controles, con un total de 319 personas identificadas y 185 vehículos controlados. Además de las nueve denuncias que han sido remitidas a la Jefatura Provincial de Tráfico (11 menos que la semana anterior) y las dos personas que han resultado detenidas, una de ellas el fin de semana”.

El edil de Seguridad Ciudadana ha destacado “el aumento de la presencia policial en espacios peatonales y en las proximidades de establecimientos hosteleros, donde la responsabilidad del sector ha sido máxima y los ciudadanos han colaborado en gran medida, en unos días en los que se han registrado una mayor afluencia de personas en las calles y plazas de nuestro casco urbano”.

José Luis Ruiz Guillén ha hecho una llamada “a la responsabilidad ciudadana de cara a los días importantes que aún nos quedan por delante de Semana Santa, en los que podemos seguir disfrutando de las diferentes actividades organizadas, pero atendiendo al correcto cumplimiento de los protocolos sanitarios, de seguridad e higiene y de las medidas obligatorias”.

Por último, Ruiz Guillén ha resaltado “la labor fundamental de la Policía Local de Lorca que está velando por el correcto cumplimiento de las medidas para luchar contra la propagación del coronavirus, así como otras cuestiones y evitar que se produzcan relajamientos entre la ciudadanía”.