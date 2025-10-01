El pintor José Royo presenta en Lorca su serie 'Essence', que se expone por primera vez en España

El palacete Huerto Ruano de Lorca se abre el 3 de octubre para mostrar la obra del pintor valenciano José Royo, que ha elegido ese escenario singular para desnudar la esencia de su obra más reciente y rupturista, de la que ha hablado en una entrevista concedida a COPE, que puedes escuchar aquí.

Royo (Valencia, 1941) colgará en los muros del Huerto Ruano la serie pictórica “Essence” con obras que se mostrarán por primera vez en España tras un periodo de itinerancia por varias ciudades norteamericanas.

La exposición incluye 22 cuadros de esa serie realizados entre 2018 y este 2025, en los que explora la anatomía y el espíritu humano y en los que también indaga, desde su madurez, sobre la esencia de la pintura, que cultiva desde que era un niño.

El resultado es una unión de la abstracción con la figuración, que invita al espectador a reflexionar ante esas obras, en las que busca la “esencia” pictórica “con color y contraste”.

Fondos lisos, sugerentes colores ácidos y tonos metalizados ante los que propone “una escena tanto abstracta como figurativa” en la que el espectador es el encargado de interpretar la intención del artista.

La muestra de Lorca es, además, una cita ineludible, porque supone el regreso del artista a España tras más de 30 años exponiendo sus cuadros en galerías y museos de Estados Unidos, Japón e Inglaterra.

Tres décadas en la que el público español apenas ha tenido oportunidad de ver sus obras, salvo dos excepciones en 2008 en el Palau de la Música de Valencia y otra en 2006 en el Museo Diocesano de Barcelona.

Sus series de obra especiales, en las que Royo explora nuevos formatos, materiales y pinceladas (Ingrávidos, Génesis, Sagittas, Harem, Mujeres, Equus o Essence) han sido expuestas en museos como el Coral Spring Museum (Miami), el Museo Diocesano (Barcelona), Haggim Museum de Stockton (California), Artrium Ginebra, Museu Miramar (Sitges), Palau de la Música (Valencia), Almudín de Valencia o el Palacio de los Serrano (Ávila).

El artista acudirá a la presentación de 'Essence' el viernes por la tarde, a las 19 horas, en el Huerto Ruano, ya que esta es también su primera exposición en la ciudad.