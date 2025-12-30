Nuevo convenio para reforzar la sanidad del ganado equino en la Región.

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha dado luz verde a un convenio de colaboración con la Agrupación de Defensa Sanitaria del Ganado Equino de Lorca. El objetivo es reforzar la defensa sanitaria y la mejora genética de la cabaña equina regional.

Actuaciones programadas

El acuerdo permitirá desarrollar actuaciones de formación, investigación y transferencia tecnológica en las instalaciones del Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias (Cifea) de Lorca, que también es Centro de Referencia Nacional de Ganadería. Se implementará un programa de vacunaciones y tratamientos sanitarios, así como otro de alimentación específica.

Además, se llevarán a cabo valoraciones anuales de fertilidad de los sementales para conocer su potencial. También se facilitará la cubrición de las yeguas de las explotaciones ganaderas de la región mediante técnicas de inseminación artificial.

Reparto de responsabilidades

En el marco del convenio, la Consejería de Agricultura aportará las instalaciones, los medios técnicos y la asistencia especializada del Cifea de Lorca. Por su parte, la Agrupación de Defensa Sanitaria colaborará con la participación de los ganaderos asociados y la aportación de los animales necesarios, asumiendo los gastos derivados.

Igualmente, se ofertarán a los ganaderos del sector diferentes acciones formativas y de transferencia tecnológica para la mejora genética. También se propondrán nuevas líneas de investigación en este ámbito.

Un convenio con futuro

Este pacto se apoya en la experiencia positiva acumulada en anteriores acuerdos y responde al crecimiento del sector equino en la Región de Murcia. El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, que podrán ser prorrogables por otros cuatro.