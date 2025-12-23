Colectivos vecinales de Lorca se quejan de falta de inversiones en los presupuestos municipales

Diversas asociaciones vecinales de Lorca han alzado la voz contra el Ayuntamiento por lo que consideran falta de atención a sus demandas en los presupuestos municipales para 2026. Las cuentas, recién aprobadas con la mayoría absoluta del gobierno local del PP y Vox, han generado malestar entre colectivos ciudadanos de barrios como San Cristóbal, San Diego y Los Ángeles, así como en el casco histórico y pedanías como La Torrecilla, que no ven en ellas reflejo a sus necesidades y problemas.

Quejas por la inseguridad y el abandono

La presidenta de la asociación Vecinos Rabaleros de San Cristóbal, Fermina Giner, ha lamentado que el consistorio “no haya contado para nada” con su colectivo para evaluar las necesidades de la zona. Giner ha puesto el foco en la creciente inseguridad ciudadana que afecta al barrio.

Según ha denunciado, el dispositivo especial de Policía Local desplegado hace semanas tras una oleada de robos “solo ha funcionado unos pocos días” y ha advertido “la situación está muy mal y explotará por algún sitio” por el aumento de la delincuencia.

Se ha quejado también de la falta de información sobre los cambios de planificación en el proyecto del centro de salud de San Cristóbal, que no dispondrá del servicio de urgencias anunciado, que se trasladará a San Diego.

Otra vecina del barrio, Isabel Sánchez, ha mostrado su por el hecho de que los presupuestos de ese año tampoco incluyan las obras de remodelación de la calle Portijico, una vía principal que nunca ha sido mejorada y en la que la situación del firme y las aceras es intransitable.

Desde el barrio de San Diego, Belén Benavente, presidenta de la Asociación Nueva Avenida de Europa, ha criticado la falta de iluminación nocturna y el abandono de un parque público, ahora “convertido en un barrizal”. Por su parte, Ezequiel López, de Los Ángeles, ha insistido en los graves problemas de saneamiento que provocan filtraciones de aguas fecales en las viviendas de un tramo de la avenida Fuerzas Armadas, cuya solución tampoco incluye consignación presupuestaria.

El casco histórico y las pedanías, olvidados

El malestar se extiende al casco histórico. Alejandro Peñas, de la asociación vecinal de esa zona, ha explicado que los vecinos no se reúnen con el Ayuntamiento desde hace más de un año y ha lamentado que el parque del Cabezo de las Palas siga cerrado desde su inauguración, además de la falta de mantenimiento e inversiones en calles principales.

Las quejas también han llegado desde las pedanías. Cayetano Padilla, presidente de la asociación de vecinos de Torrecilla, ha denunciado la falta de inversiones y el peligroso estado del camino Boquera de Béjar, una vía sin colector de pluviales muy transitada.

IU critica la 'falta de comunicación'

El concejal de IU-P-AV, Pedro Sosa, que ha acompañado a los vecinos, ha criticado la “falta de planificación, diálogo y comunicación” del equipo de gobierno. Sosa ha dicho que “esta es la realidad” de Lorca, en alusión a las manifestaciones de los vecinos, después de que el alcalde, Fulgencio Gil, le acusara de estar "desconectado" de las necesidades reales de los lorquinos durante el debate de los presupuestos municipales, que ascienden a 121 millones de euros..