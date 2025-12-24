Miles de personas se reunirán en el casco histórico de Lorca durante la 'tardebuena'

Miles de personas se reunirán en el casco histórico de Lorca para celebrar la 'tardebuena' con amigos antes de sumarse a las cenas familiares en los hogares. Los locales de hostelería de la zona vieja de la ciudad vuelven a ser el punto de encuentro elegido por los lorquinos para esas horas de diversión previas a la Nochebuena y se espera un lleno total en las calles Álamo, Almirante Aguilar, Corredera, Alporchones y en las plazas de Calderón de la Barca, Real, San Vicente, Arcoíris, Joaquín Castellar.

La fiesta municipal comenzará a las 18 horas con un concierto gratuito del grupo 'El camarote de los hermanos Marx' en la plaza de España, junto al gran árbol de Navidad situado frente al ayuntamiento.

La concejala de Festejos, María Huertas García, ha animado a los lorquinos y a los visitantes a sumarse a la celebración, que crece en participantes cada año.

El ayuntamiento de Lorca ha autorizado la ampliación del horario de las terrazas de hostelería y la instalación en ellas de barras y mobiliario adicional durante los días clave de Navidad.

De forma excepcional las terrazas podrán abrir los viernes, sábados y vísperas de festivos hasta el 7 de enero de 2026 hasta las dos de la madrugada.

También se ha autorizado la instalación de mobiliario adicional y módulos de barra, así como la utilización de equipos de música ambiental en las terrazas de los establecimientos en las mismas fechas.

El consistorio indica que con estas acciones busca favorecer al sector hostelero, incentivar el consumo en las fechas navideñas y consolidar a Lorca como un referente regional del ocio durante las fiestas potenciando las actividades en calles y plazas.