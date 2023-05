Medina (PP) “A 19 días de elecciones, el PSOE anuncia un gueto social en Carraclaca, es un insulto a la gente

El PP de Lorca ha criticado el anuncio que ha realizado el gobierno central por el que el Ministerio de Defensa transmitirá terrenos de su titularidad a la entidad pública de suelo SEPES para promover 1.274 viviendas en la Región de Murcia destinadas al alquiler social o asequible.

El alcalde, Diego José Mateos, se ha mostrado satisfecho por la decisión del Gobierno central, aprobada este martes en el Consejo de Ministros, de poner terrenos propiedad del Ministerio de Defensa a disposición de la construcción de viviendas asequibles para jóvenes, permitirá edificar en Lorca 862 casas

Los terrenos del Ejército donde se ha previsto la construcción de estas viviendas son el antiguo campo de maniobras y tiro de Carraclaca, con 500.000 metros cuadrados, y un espacio de 2.300 metros cuadrados de la avenida de Europa en en el barrio de Apolonia e irán destinadas a facilitar que los jóvenes puedan independizarse y el acceso a una vivienda digna.

Desde el Partido Popular de Lorca, la edil Rosa Medina, considera que este "anuncio a 19 días de las elecciones, anunciando un gueto de vivienda social para hacinar a 2.600 personas en Carraclaca es un insulto a la gente”

Medina también ha indicado que "las supuestas viviendas no estarían disponibles hasta dentro de 12 años. Los jóvenes se merecen respeto, verdad y políticas responsables, no un improvisado señuelo para engañar porque se les ha torcido la campaña."

Sobre la zona donde se contruirán esas viviendas ha reseñado que "se trata de un área que está sin desarrollar urbanísticamente, carece de plan parcial, no cuenta con instrumentos de gestión necesarios como programa de actuación, ni de proyecto de urbanización, ni figura alguna que permita su viabilidad. El suelo carece de todas las infraestructuras y servicios necesarios, como son acometidas de agua, instalaciones eléctricas, suministro de servicios, gestión y tratamiento de residuos, tratamiento de agua, accesos viarios…"

También considera que hace falta una gestión de gobierno coherente, ya que el PSOE anunció en esos mismos terrenos, "una zona verde en 2017, un hospital en 2021 o un Centro Logístico del Ministerio de Defensa en 2020"

Por último, Rosa Medina, subraya que " todos los lorquinos sabemos que esta fórmula de construcción de viviendas sólo contribuiría a multiplicar la expansión del efecto de “ciudad dormitorio” que tanto daño está haciendo en toda Lorca. El Sr Mateos está fallando estrepitosamente a los lorquinos, porque tenía que haberse plantado ante Sánchez y explicarle que lo que Lorca necesita es vivienda joven en el casco histórico, no un gueto en Carraclaca en el que meter a 2.600 personas."