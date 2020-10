Martín "el 54,3% de los contagios de origen conocido en Lorca se producen en el hogar "

a concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha apuntado hoy a la vivienda como “causa estructural de la mayor exposición al contagio del virus Covid-19”. Martín ha señalado que según el último informe semanal del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad Autónoma, de entre los contagios que tienen origen conocido en Lorca, “el 54,3% se producen en el hogar”, seguidos de los vinculados al trabajo (27,2%) y de los asociados al ocio (16,4%).

Martín ha explicado que el virus no trata por igual a todas las clases sociales, en tanto la estadística revela que maltrata más a los barrios empobrecidos “donde sabemos que hay problemas de hacinamiento en las viviendas”.

En ese sentido, la concejala de IU-Verdes ha opinado que el contagio del virus no depende únicamente del comportamiento individual de cada persona, y que de nada sirve que las autoridades sanitarias insistan en las medidas de aislamiento “si en muchos casos no se dan las condiciones para poder cumplirlo”.

“¿Cómo pueden ponerse en aislamiento personas que viven con su familia en una habitación dentro de un piso compartido?”, se ha preguntado Martín, quien ha asegurado que el problema epidemiológico de Lorca no es “una cuestión cultural”, sino fundamentalmente de “idoneidad de muchas viviendas”, por lo que aportar soluciones en este sentido será clave para atajarlo.

A corto plazo, y para ayudar a detener los contagios, la concejala de IU-Verdes ha pedido a las autoridades sanitarias regionales que se habilite alguno de los hoteles de la ciudad para alojar a los vecinos que deben permanecer en aislamiento cuando las condiciones de su vivienda habitual no permitan garantizar el cumplimiento de esta medida.

A medio-largo plazo, Martín también ha pedido a las Administraciones que pongan en marcha políticas públicas que acaben con el hacinamiento en las viviendas, lo que sería una solución estructural y permanente.

En el ámbito laboral, la concejala de IU-Verdes ha asegurado que “no podemos negar a las personas el derecho a ganarse la vida”, y que, además, “la sociedad no puede prescindir de los trabajadores de actividades esenciales, como los agricultores, los cuidadores o los transportistas”, que no pueden ejercer su oficio telemáticamente. “Lo que sí podemos hacer por esos trabajadores es ser inflexibles con las empresas, sobre todo las de trabajo temporal, que están obligadas a facilitarles equipos individuales de protección, medios de transporte seguros, a realizar las correspondientes pruebas de diagnóstico y a tenerles contratados”. “Si estas personas no pueden disfrutar de una baja médica y garantizar así el sustento a sus familias, difícilmente renunciarán a acudir a su puesto de trabajo, preocupados porque los suyos tienen que comer”. “No es un problema de los jornaleros, sino de las empresas que no garantizan los derechos laborales” dijo Martín, quien aseguró que “ahí es donde debe ponerse el foco de vigilancia y de actuación”.