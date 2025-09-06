Lorca: septiembre de feria en feria

Lorca se entrega este septiembre a la fiesta y enlazará la Feria Chica, con motivo del día de la patrona, con la Feria Grande, que tendrá lugar del 19 al 28 de este mes, dos eventos que prometen llenar de ambiente las calles, generar negocio en el sector hostelero y convertir la ciudad en referencia del ocio y la vida social.

La Feria Chica ya ha comenzado en el entorno del santuario patronal de la Virgen de las Huertas y se celebrará hasta el lunes en un largo puente festivo con el que los lorquinos inician el mes. Junto a los chiringuitos, las atracciones feriales y las tradicionales casetas de turrón la música será protagonista estos días.

El viernes por la noche actuó el dúo musical Azúcar Moreno y el cantante Álvaro García lo hará este sábado en la plaza del Rey Sabio, conciertos que se suman a la actuación del grupo Avidya y a una sesión protagonizada por los disyoqueis Diego Cano, Iván Belmonte y Celso.

Durante las fiestas también tiene lugar la 35 edición del Festival Internacional de Folclore Virgen de las Huertas, en el que este año participan grupos de Angola, Eslovaquia, Guatemala y España.

No faltarán los juegos y concursos tradicionales, como la cucaña o el de migas en una fiesta con un gran componente religioso por los cultos a la patrona, que incluirán la procesión de la Virgen de las Huertas en la tarde del lunes por los huertos en su tono de plata portado en andas.

El Ayuntamiento también tiene ultimada la programación de la feria de septiembre y ha anunciado que los cantantes Vanesa Martín y Antoñito Molina actuarán en la plaza de toros de Lorca los días 26 y 27 en conciertos de pago y el grupo Funambulista en el recinto ferial del Huerto de la Rueda el día 24 en un espectáculo gratuito.

La programación musical de la feria incluye el día 19 el espectáculo La Mundial Show en la gira por su vigésimo aniversario, con 17 artistas en el escenario entre cantantes, acróbatas, bailarines y percusionistas.

En el Huerto de la Rueda el día 27 de septiembre se celebrará el Sunfest en su quinta edición con los disyoqueis Pedro Federer, Diego Cano, Koni Deejay, Ramon García, DJ Juanki e Iván Belmonte.

Además de la feria de noche, el casco histórico de Lorca también se convertirá en escenario de la fiesta durante la celebración de la feria de día, que cada año congrega a un número creciente de visitantes.