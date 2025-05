Lorca, punto de encuentro de los 'gamers' este fin de semana

Lorca - Publicado el 10 may 2025, 07:02

Aficionados a los vídeo juegos de toda la Región de Murcia se han dado cita este fin de semana en Lorca para participar en la segunda edición de la Game Party Tecnológica, que tendrá lugar en Ifelor en un evento organizado por el ayuntamiento.

El programa de actividades incluye competiciones, experiencias de realidad virtual, simuladores de conducción y una amplia selección de videojuegos en diferentes zonas, ha dicho el concejal de Talento Joven, Antonio David Sánchez.

Se celebrará en la primera jornada desde las cinco de la tarde hasta las once de la noche y desde las once de la mañana hasta las once de la noche en la segunda jornada.

En Ifelor se ha instalado una zona de consolas con PlayStation 5 y Xbox Series X, donde se disputarán torneos de juegos como Forza, Let’s Sing, Just Dance, Fall Guys, Fortnite o Rocket League, con premios en monedas virtuales.

También una zona arcade con máquinas recreativas clásicas de los años 80 y 90 para los amantes de los videojuegos retro.

En una tercera sección habrá simuladores con conexión wifi de banda ancha para competiciones en juegos como Brawl Stars, Clash Royale, Stumble Guys, Roblox o Parchís Stars, además de simuladores de conducción con Forza Contrarreloj.

Además, habrá un espacio LAN habilitado para que los jugadores traigan sus propios equipos y disfruten de partidas en banda ancha junto a otros usuarios, así como una zona de realidad virtual que ofrecerá experiencias inmersivas para “viajar a Marte”, “sumergirse en el océano” o participar en juegos de educación física.

Además, los asistentes podrán inscribirse en los torneos de videojuegos más populares, como EA FC 25, Fortnite, Brawl Stars, Just Dance, Tekken o Valorant, con premios para los ganadores y sorteos de merchandising.

El evento persigue fomentar el ocio alternativo a través de los videojuegos, pero desde la participación social y la convivencia con otras personas, ha dicho el concejal.

La participación es gratuita, y las inscripciones para los torneos se realizan a través de la web www.logrodesbloqueado.com, donde se encuentra toda la información, las bases de las competiciones y las normas de este evento de ocio tecnológico