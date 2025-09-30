Lorca pide al Gobierno de España la compensación de los gastos de emergencia de la dana de marzo

El pleno del Ayuntamiento de Lorca ha aprobado con los votos del gobierno, del PP y Vox, solicitar al Gobierno de España la inmediata compensación del cien por cien de los gastos de emergencia y de reparación ocasionados por la dana de marzo, mientras que el PSOE sostiene que los solicitó fuera de plazo y pide que recurra al fondo de contingencia para pagar a las empresas que realizaron los trabajos.

En su moción el gobierno local pide al central que se expida certificación del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 1 de abril por el que se declaró a Lorca como municipio especialmente afectado por la emergencia de protección civil.

Demanda que se habiliten las ayudas directas y la adopción de las medidas necesarias en el ámbito fiscal y social de las previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, para paliar los graves daños ocasionados que los episodios de lluvias del mes de marzo dejaron tras de sí en viviendas; establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; explotaciones agrícolas y ganaderas.

Asimismo, el Ayuntamiento de Lorca exige al Gobierno de España la compensación del cien por cien de los gastos de emergencia y de reparación de infraestructuras municipales dañadas ya ejecutados, que suman unos tres millones de euros y anuncia que estudiará las medidas que sean necesarias por parte de los servicios técnicos y jurídicos para la defensa del interés municipal.